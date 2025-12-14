Im Test! Super Pocket NeoGeo Edition ist ein toller kleiner Retro-Begleiter für unterwegs

Handhelds liegen nach wie vor hoch im Kurs. Neben den technisch starken, aber auch deutlich teureren Varianten wie beispielsweise Steam Deck oder ROG Ally drängen auch immer mehr günstigere Alternativen, oft mit Retro-Ansatz, auf den Markt.

Eine dieser günstigeren Alternativen ist der „Super Pocket“ des Herstellers Blaze. Diesen Handheld im Retro-Design gibt es in den verschiedensten Ausgaben und mit jeweils anderer Spielebestückung im Handel. Beispielsweise gibt es das Gerät als Atari-, Taito- und Capcom-Variante mit jeweils eigenem farblich abgestimmten Design und einer speziell für die jeweilige Edition angepassten Spieleliste. Doch das sind längst nicht alle Ausgaben des Super-Pocket-Handhelds. Eine weitere brandneue Variante ist beispielsweise die NeoGeo-Edition.

Wir durften diese neue NeoGeo-Variante des Retro-Handhelds ausgiebig testen und verraten euch natürlich auch, ob sich ein Kauf des Geräts lohnt und ob man das klassische Arcade-Feeling auf einem solchen Handheld tatsächlich erleben und fühlen kann.

Stilsicher präsentiert und hochwertig umgesetzt

Speziell das in edlem Schwarz gehaltene klassische NeoGeo-Design sticht bei dieser Variante ganz deutlich ins Auge. Schlicht und elegant und mit goldener Schrift versehen versetzt uns dieser Handheld sofort zurück in die goldene Arcade-Ära der 90er-Jahre.

Neben der Optik weiß auch die Haptik zu gefallen und der Handheld fühlt sich insgesamt sehr hochwertig an. Nichts klappert und nichts knarzt und speziell die Tasten und deren Druckpunkte fühlen sich absolut treffend und passend an. Was will man als Retro-Fan mehr? Trotz des relativ günstigen Preises wurde hier also keinesfalls an den Komponenten gespart. Sehr löblich.

Neben den üblichen Tasten auf der Vorderseite bietet der Super Pocket außerdem auch vier Schultertasten auf der Rückseite des Geräts. So hält sich der Hersteller Blaze die Möglichkeit offen, auch moderne Titel auf dem Handheld spielen zu können, die mehr Tasten als die Standardbelegung erfordern.

Auch technisch in die Moderne transportiert

Besonders die technische Seite des Super Pocket weiß zu gefallen. Speziell das sauber und gleichmäßig ausgeleuchtete 2,8 Zoll große Display mit seinen knalligen Farben sticht hierbei positiv hervor. Das Display läuft auf einer Auflösung von 320×240 Pixel und ist damit perfekt für ausufernde Retro-Ausflüge geeignet.

Aber auch die verbauten Lautsprecher leisten ihren Dienst hervorragend. Auf Wunsch kann per 3,5mm-Lautsprecherbuchse sogar ein separater Kopfhörer angeschlossen werden. Aber auch ohne diesen kann sich der Super Pocket zu jeder Zeit und auf fast jeder Lautstärke hören lassen.

Geladen wird der Super Pocket außerdem per schneller USB-C-Verbindung. Im Klartext bedeutet das, dass der Handheld innerhalb kürzester Zeit wieder voll einsatzbereit ist. Mit einer Akkuladung kann man im Durchschnitt ca. vier Stunden spielen. Auf einen HDMI-Anschluss verzichtete der Hersteller Blaze allerdings. Somit ist es leider nicht möglich das Gerät an einen externen Monitor oder TV anzuschließen. Das ist im Großen und Ganzen aber auch der einzige wirklich negative Aspekt an diesem Gerät.

Goldene Ära der Arcade-Titel

»Die Spielauswahl des NeoGeo-Handhelds ist, man hätte es erwarten können, natürlich sehr Arcade-lastig.«

Die Spielauswahl des NeoGeo-Handhelds ist, man hätte es erwarten können, natürlich sehr Arcade-lastig. Typisch NeoGeo eben. Neben absoluten Arcade-Klassikern wie Metal Slug X, Blazing Star, Fatal Fury, Samurai Shodown II und The Last Blade sind auch etwas speziellere Titel wie King of the Monsters 2, Mutation Nation und Soccer Brawl enthalten. Insgesamt 14 Spiele befinden sich bereits vorinstalliert auf dem Handheld.

Per Cartridge-Slot lassen sich allerdings viele weitere Evercade-Cartridges laden und spielen. Die Spielauswahl steigt somit deutlich an und für genügend Unterhaltung sollte auf jeden Fall gesorgt sein. Ich zumindest hätte mir vielleicht noch etwas mehr Metal-Slug-Titel für diese NeoGeo-Ausgabe des Handhelds gewünscht. Aber das ist am Ende des Tages auch einfach Geschmackssache.

Ein toller Begleiter für unterwegs

Der Super Pocket ist ein wirklich toller kleiner Begleiter für unterwegs und auch sonst ein netter Zeitvertreib für zwischendurch. Auch wenn man einfach mal wieder für ein paar Runden in Retro-Erinnerung schwelgen möchte, eignet sich der Super Pocket hervorragend dafür. Qualitativ hochwertig und elegant umgesetzt und auch technisch ordentlich präsentiert, bietet der Super Pocket eigentlich alles, was man von einem Retro-Handheld in dieser Preisklasse erwarten würde. Mit ganzen 14 vorinstallierten Spielen hat man erstmal einiges zu tun und auf Wunsch lässt sich die Spielauswahl per Cartridge-System auch wunderbar und sehr einfach erweitern. Vor meiner Seite aus gibt es also eine klare Kaufempfehlung für den Super Pocket und mit den unzähligen unterschiedlichen Varianten, die es mittlerweile von diesem Handheld gibt, sollte auch wirklich für absolut jeden Spielertyp etwas Passendes zu finden sein.

Bildmaterial: Super Pocket, Blaze Entertainment, HyperMegaTech