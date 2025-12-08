Pocketpair Publishing: Neuer Indie der Palworld-Macher baut auf Einstein und Schrödinger auf

Im April 2023 haben wir erstmals über Cassette Boy berichtet, das ursprünglich schon 2024 erscheinen sollte. Seitdem ist viel passiert. Beispielsweise ist Palworld erschienen und Entwickler Pocketpair hat soviel Geld damit verdient, dass man auch unter die Publisher gegangen ist und jetzt Indie-Projekte fördert.

Eines davon ist, na klar: Cassette Boy. Unter den Fittichen von Pocketpair konnte das Projekt weiter gedeihen und hat jetzt einen konkreten Termin erhalten. Am 15. Januar 2026 erscheint das Puzzle-RPG von einem einzelnen, japanischen Indie-Entwickler für Steam. Umsetzungen für Konsolen erscheinen in Zusammenarbeit mit Forever Entertainment am selben Tag.

Gleichzeitig wurde ein neuer Trailer veröffentlicht, der neue Einblicke zum ungewöhnlichen Konzept des Solo-Projekts bietet. Das Video zeigt die zentrale Idee hinter Cassette Boy: das Verschwinden und Erscheinen von Objekten. Grundlage ist ein Einstein-Zitat: „Do you really believe the moon isn’t there when you’re not looking?“.

Spielerisch zeigt sich das in Objekten und Personen, die je nach Perspektive da sind oder auch nicht. „Schrödiger System“ wird das im Spiel genannt. Was man nicht sehen kann, existiert auch nicht. Die Person, mit der ihr gerade sprechen wollt? Wenn sie den Bildschirm verlassen, sind sie weg. Kamerabewegungen sind der Schlüssel zur Lösung kniffliger Rätsel.

Der Titel hat bereits Aufmerksamkeit in der japanischen Indie-Szene erregt. Cassette Boy wurde beim BitSummit 2024 für den Visual Excellence Award nominiert und gewann dort den Grand Prize. Außerdem war das Spiel Teil der „Selected Indie 80“ der Tokyo Game Show 2024. Eine Demo ist bei Steam verfügbar!

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Cassette Boy, Pocketpair