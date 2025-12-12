Cheerleader, Zombies, wilde Action: Stupid Never Dies ist das neue Spiel von Hiroyuki Kobayashi

Vor ziemlich genau drei Jahren gab Hiroyuki Kobayashi bekannt, mit GPTRACK50 sein eigenes, neues Studio unter NetEase-Fittichen gegründet zu haben. Seitdem werkelt der ehemalige DmC-Producer an einem Spiel, das gar nicht „Kobayashi-like“ sein soll.

Zwischenzeitlich musste man schon annehmen, Kobayashi sei ebenfalls der langsam platzenden „China-Blase“ zum Opfer gefallen. Aber heute, bei The Game Awards 2025, kündigte GPTRACK50 endlich sein Studiodebüt an: Stupid Never Dies, ein Action-RPG für PS5 und PCs.

Auf den ersten Blick könnte Stupid Never Dies auch ein neues, gemeinsames Projekt von Suda51 und Swery65 sein. Doch die sind diesmal nicht beteiligt. Stattdessen: Cheerleader, Zombies, Echsenmenschen und wilde Action.

„In diesem monströsen Dungeon spielst du Davy, ein schüchterner Zombie, der tief unten in der Monstergesellschaft steht. Bekämpfe Feinde, erhöhe dein Level und sammle seltsame Gegenstände, um stärker zu werden, und erwecke das gefrorene Menschenmädchen Julia wieder zum Leben“, führt die Steam-Seite ein.

Und weiter: „Klaue Fähigkeiten deiner Feinde, verpasse deinem untoten Körper bizarre Upgrades und stürze dich in innovative, rasante Kämpfe.“ Stupid Never Dies soll 2026 erscheinen und ist ausdrücklich ein Einzelspielererlebnis. Seht unten den ersten Trailer!

Der erste Trailer:

Bildmaterial: NetEase, GPTRACK50