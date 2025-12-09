Dragon Quest VII Reimagined stellt euch den Protagonisten und Gismar in neuen Videos vor

Square Enix hat einen neuen Trailer zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht, der eine Video-Serie begründet. Eingeführt wird im ersten Charakter-Trailer zum Spiel: der Protagonist. Inzwischen ließ man auch schon zwei weitere Videos folgen, die euch Maribel und Gismar vorstellen.

Gismar erhält in „Reimagined“ übrigens eine brandneue Storyline, die euch seine erwachsene Persönlichkeit vorstellt. Gismar unterstützt euch dabei mit erheblich geschärften Fähigkeiten im Kampf und kann nützliche Items und mächtige Fähigkeiten einsetzen! Vielleicht ergeben sich auch Möglichkeiten, jenseits von Hassburg erneut Seite an Seite zu kämpfen.

Übrigens fügt die Neuauflage nicht nur Inhalte hinzu – sie streicht auch welche. Das Casino, verschiedene Szenarien und Sidequests werden entfernt, um den Spielablauf zu straffen. Diese Szenarien sollen laut Yuji Horii keinerlei Relevanz für die Hauptgeschichte haben.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.

Der erste Charakter-Trailer:

Gismar im Trailer:

Maribel im Trailer:

