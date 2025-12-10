Perfekt für Fans von Mad Max und Zelda: Genre-Mix aus Brasilien will euch überraschen

„Perfekt für Fans von Mad Max und The Legend of Zelda“ – was bitte? Da mussten wir auch kurz innehalten. So führen der japanische Publisher DANGEN Entertainment und der brasilianische Entwickler Rastrolabs ihr neues Spiel RoadOut ein, das mit dem 12. März 2026 jetzt einen konkreten Termin hat.

Ein neuer Trailer, der beim Latin American Games Showcase sein Debüt feierte, zeigt das actionreiche, zwischen Fahrzeug- und Zu-Fuß-Kämpfen wechselnde Gameplay. RoadOut versteht sich als eine Genre-Mischung aus Dungeon-Exploration in 2,5D-Ansicht und Fahrzeugaction.

Ihr schlüpft in die Rolle von Söldnerin Claire, die durch die Ruinen der sogenannten „Dead Zone“ rast und dabei kämpft, hackt und crasht. Auf der Suche nach der eigenen Vergangenheit deckt ihr Verschwörungen auf, bekämpft Gangs, findet mysteriöse Artefakte und Hinweise auf eine allgegenwärtige KI.

Spielerisch gibt es jede Menge Abwechslung: Puzzles in Dungeons mit Twin-Stick-Kämpfen, Erkundung der Welt, rasante Rennen, Crafting und viele Anpassungsmöglichkeiten, alles in einer Synthwave-geprägten, postapokalyptischen Welt.

Auf Xbox Series steht zudem bis zum 31. Dezember 2025 eine spielbare Demo im Rahmen des Indie Selects Demo Fest zur Verfügung. RoadOut soll am 12. März 2026 für Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch und PC-Steam erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: RoadOut, Dangen Entertainment