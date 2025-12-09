Skyrim erobert auch noch die Switch 2 und es gibt gute Nachrichten für Switch-Fans

2011 feierte The Elder Scrolls V: Skyrim sein Debüt und fast 15 Jahre nach der Veröffentlichung gehört es schlicht in jede Bibliothek, deren BesitzerIn etwas auf Videospiele hält. Auch ihr habt möglicherweise Skyrim. Vielleicht schon für mehrere Plattformen.

Vielleicht auch schon für Nintendo Switch, denn auf der „alten“ Switch ist Skyrim schon erschienen. Falls ihr dort einen unvollendeten Spielstand habt, dann wird euch die heutige Bekanntgabe von Bethesda freuen. Die Skyrim Anniversary Edition erscheint aufgemotzt für Switch 2 und Besitzende der alten Anniversary Edition für Switch dürfen kostenlos upgraden!

Die Skyrim Anniversary Edition enthält das Hauptspiel sowie die drei Erweiterungen Dawnguard, Dragonborn und Hearthfire. Auf der Switch 2 profitieren Skyrim-Fans von verbesserter Auflösung und Ladezeiten sowie optimierter Leistung gegenüber der alten Switch-Fassung. Auch die neue „Switch 2“-Maus wird unterstützt, ebenso wie Bewegungssteuerung und amiibo.

Die neue „Switch 2“-Edition bietet außerdem die exklusiven Nintendo-Inhalte aus The Legend of Zelda: Breath of the Wild: das Master-Schwert, den Hylia-Schild und das Reckengewand. Die Anniversary Edition bietet außerdem Zugriff auf Hunderte Inhalte des Creation-Club.

Die „Switch 2“-Version kostet 59,99 Euro. Das Upgrade ist kostenlos, wenn ihr die Anniversary Edition für Switch besitzt. Falls ihr nur die Standardversion für Switch besitzt, könnt ihr für 19,99 Euro auf die Anniversary Edition upgraden und dann auch vom „Switch 2“-Upgrade profitieren.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Elder Scrolls V: Skyrim Anniversary Edition, Bethesda