Der sympathische Schöpfer von Mario + Rabbids hat endlich sein neues Spiel vorgestellt

Im Juli 2024 hatte Ubisoft-Sympathieträger Davide Soliani in den sozialen Medien erklärt, seinem langjährigen Arbeitgeber Lebewohl zu sagen. Soliani ist insbesondere Fans von Mario + Rabbids ein Begriff, hob er die Reihe doch aus der Taufe.

Unvergessen bleibt für viele die erste Enthüllung des ungewöhnlichen Crossovers bei der E3: Soliani wurde von der Kamera dabei im Publikum mit Tränen in den Augen eingefangen. Wer Soliani dann bei Twitter folgte, genoss vielleicht auch den regelmäßigen Austausch zwischen Soliani und Komponist Grant Kirkhope.

Es dauerte jedenfalls nicht lange, bis Soliani eine neue Aufgabe fand. Gemeinsam mit Christian Cantamesse (Lead Designer und Autor von Red Dead Redemption) gründet er Day 4 Night. Seitdem warten Soliani-Fans gespannt darauf, woran man bei Day 4 Night arbeitet. Bei The Game Awards stellte das Studio jetzt sein neues Spiel vor.

Bradley the Badger wird als Liebeserklärung an Videospiele vorgestellt. Als ein Action-Adventure, das Erkundung, Fortbewegung und knifflige Rätsel miteinander verbindet. Man könnte aber auch sagen, es ist eine Parodie auf die Videospielbranche.

Eine Stage scheint sich Bloodborne vorzunehmen, ihr vermöbelt hier Viecher mit einer Bratpfanne. Eine weitere Stage ist wohl eine Anspielung auf Cyberpunk 2077 oder zumindest auf das gern genutzte Setting. The Last of Us macht den Abschluss. Cool? Urteilt selbst! Einen Termin gibt es für Bradley the Badger noch nicht, bisher ist das Spiel auch nur für PC-Steam angekündigt. Weitere Plattformen und Konsolen will man in Zukunft in Erwägung ziehen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Bradley the Badger, Day 4 Night