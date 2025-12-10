PlayStation startet euren persönlichen Jahresrückblick 2025 und so erhaltet ihr ihn

Das Jahr neigt sich dem Ende zu – höchste Zeit also für PlayStation, wieder den beliebten Jahresrückblick auszupacken. Ab heute könnt ihr euch durch eure ganz persönlichen Gaming-Highlights 2025 klicken.

Welche Spiele haben euch die meiste Zeit geklaut? Wie viele Trophäen habt ihr gesammelt? Und welches Genre hat euch am meisten beschäftigt? Der Rückblick beantwortet all das – und überrascht einen jedes Jahr aufs Neue mit Zahlen, die man so vielleicht nicht erwartet hätte.

Was zeigt euch der Rückblick?

Sony beschreibt es so: Von euren „meistgespielten Games und Genres“, über sämtliche „insgesamt gespielten Stunden in Einzelspieler- und Multiplayer-Titeln“ bis hin zu einer „personalisierte[n] PlayStation-Plus-Wiedergabeliste und Trophäenmeilensteinen“ ist alles dabei. Auch Zubehör wie PS VR2 oder PlayStation Portal fließt in die Übersicht ein – selbst der Dualsense-Controller, den ihr am häufigsten benutzt habt, wird berücksichtigt.

Der Rückblick aktualisiert sich bis Jahresende weiter mit euren neuesten Sessions. Vor dem 8. Januar 2026 solltet ihr also unbedingt noch einmal reinschauen, um die vollständige Übersicht eures Gaming-Jahres mitzunehmen.

Wer teilnehmen kann

Voraussetzung ist ein PlayStation-Konto, Volljährigkeit und mindestens 10 Stunden Spielzeit auf PS4 oder PS5 im Jahr 2025. Außerdem müsst ihr der Datenerfassung zugestimmt haben – ohne „vollständige Daten“ (PS5) bzw. „zusätzliche Daten“ (PS4) funktioniert der Rückblick nicht. Als Bonus erhalten alle Teilnehmenden einen exklusiven Glas-Avatar sowie die eigene Zusammenfassungskarte zum Teilen. Und wie sah euer Rückblick aus? Überrascht? Oder war alles wie gedacht bzw. erhofft?

