Privates Video auf dem „Square Enix“-Kanal lässt Fans auf The Game Awards hoffen

The Game Awards stehen vor der Tür und wir sind in der Phase angekommen, in der „Final Fantasy“-Fans jede Gelegenheit als die nächstbeste Gelegenheit wahrnehmen, bei der endlich der dritte Teil der Remake-Trilogie zu Final Fantasy VII angekündigt werden könnte.

Und Fans sind erfinderisch, wenn es darum geht, Hoffnung zu schüren. Wie ein Reddit-Nutzer jetzt herausgefunden hat, umfasst die „Final Fantasy“-Playlist des offiziellen Youtube-Accounts von Square Enix exakt 62 Videos. Tatsächlich sichtbar sind jedoch nur 61 – das bedeutet, ein Video ist noch versteckt.

Gestern haben Fans gar noch 63 Videos bemerkt, eines scheint inzwischen verschwunden. The Gamer füttert die Fans weiter an: So bestehe die Playlist nahezu ausschließlich aus größeren Trailern und Videos und überhaupt, erst vor wenigen Tagen hatte Naoki Hamaguchi schließlich erklärt, Neuigkeiten zum dritten Teil gäbe es in nicht allzu ferner Zukunft.

Die naheliegende Schlussfolgerung respektive der Wunsch der Fans natürlich: Auf dem Youtube-Kanal versteckt sich der Trailer zum dritten Remake-Teil zu Final Fantasy VII, der in der kommenden Nacht im Rahmen von The Game Awards 2025 freigeschaltet wird. Aber hey, vielleicht ist es auch das Ankündigungsvideo zum Final Fantasy IX Remake?!

Spaß beiseite: Wenn es sich überhaupt um ein Video handelt, welches wir in der kommenden Nacht zu Gesicht bekommen, blieben natürlich noch etliche weitere Möglichkeiten. Ein neuer Trailer zu Final Fantasy VII Remake Intergrade für Nintendo Switch 2, eine neue Erweiterung zu Final Fantasy XIV oder was auch immer. Oder doch Final Fantasy VII? Was meint ihr, ist die Zeit reif?

Bildmaterial: Final Fantasy VII Rebirth, Square Enix