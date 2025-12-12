Phantom Blade Zero hat einen Termin und ein Trailer zeigt mehr vom düsteren Action-RPG

Jetzt ist es offiziell: Phantom Blade Zero erscheint am 9. September 2026 für PS5 und PCs. Bei den diesjährigen The Game Awards hat S-GAME nicht nur einen brandneuen Trailer präsentiert, sondern auch endlich das Datum verraten, auf das Fans seit über einem Jahr warten. Schon im Juli konnten wir uns in einer längeren Gameplay-Session selbst ein Bild machen.

Wuxia trifft brachiale Action

Das Action-RPG wurde erstmals im Mai 2023 angekündigt und hat sich seitdem den Ruf erarbeitet, „das nächste große Action-RPG aus China nach Black Myth: Wukong“ zu werden. Kein Wunder: Der neue Trailer zeigt erneut, wie konsequent Phantom Blade Zero auf stylische Martial-Arts-Action setzt, kombiniert mit düsterem Wuxia-Look und schneller, filmreifer Choreografie.

Soul hat nur 66 Tage zu leben

Ihr spielt den Krieger Soul, der nach einem Anschlag auf sein eigenes Leben nur „Noch sechsundsechzig Tage zu leben“ hat. Gleichzeitig wird er für den Tod seines Meisters verantwortlich gemacht und von ehemaligen Verbündeten gejagt.

In dieser kurzen Zeitspanne soll er eine Verschwörung aufdecken, die das gesamte Land ins Chaos stürzen könnte – und das alles, während sein eigener Körper zerfällt. Hier könnt ihr euch den neuen Trailer ansehen.

Der neue Trailer:

