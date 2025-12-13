Der neue Trailer zu The Seven Deadly Sins: Origin soll Fans spekulieren lassen

Im Rahmen von The Game Awards hat Netmarble einen neuen Trailer zu The Seven Deadly Sins: Origin veröffentlicht. Erst im Rahmen der zurückliegenden Tokyo Game Show spendierte man dem kostenlos spielbaren Open-World-RPG mit dem 28. Januar 2026 einen konkreten Termin.

„Der neue Trailer hebt die einzigartige Multiversum-Story des Spiels hervor und enthält spektakuläre Szenen, in denen Meliodas und Tristan auf fliegenden Gefährten über Britannia reisen“, heißt es. Zu sehen sind auch weitere Fortbewegungsmöglichkeiten.

Auch große Echtzeit-Raids sind zu sehen. In denen schließen sich Fans zusammen, um gemeinsam mächtige Bosse herauszufordern. Das unterstreicht die Multiplayer-orientierten Absichten des Open-World-RPGs. Gemeinsame Missionen und synchronisierte Kämpfe stehen im Mittelpunkt. Teamwork und koordinierte Strategien sind gefragt.

Außerdem verrät Projekt-Manager Nisha Chung: „Im Trailer ist kurz ein Charakter mit Escanors unverkennbarem Tattoo zu sehen – ein flüchtiger Moment, der Eindruck hinterlässt. Die Bilder deuten auf eine mögliche Verbindung zum Multiversum hin und haben still und heimlich die Spekulationen und Vorfreude der Fans befeuert.“

Das Interesse der Fans am Videospiel dürfte groß sein. Über 55 Millionen Mal verkaufte sich die Manga-Vorlage von Nakaba Suzuki. Maßgeblich dazu beigetragen hat auch die Anime-Umsetzung, welche vier Staffeln umfasst. Ebenso wurden einige Specials und Filme veröffentlicht. Nun also das Videospiel.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: The Seven Deadly Sins: Origin, Netmarble