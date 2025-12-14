Mit R-Type Dimensions III will ININ Games an das traditionsreiche Erbe der Reihe anknüpfen

ININ Games hat das R-Type Dimensions III angekündigt. Der neue Teil der traditionsreichen Shoot’em-up-Reihe wird in enger Zusammenarbeit mit Tozai Games und Rechteinhaber Irem entstehen.

Mit R-Type Dimensions III wolle man auf dem Erbe von R-Type Dimensions und R-Type Dimensions EX aufbauen. Dimensions III soll mit modernster Grafik und Sound sowie erweiterten Spielmodi komplett neu konzipiert sein.

„R-Type ist ein Meilenstein in der Geschichte der Videospiele, und es war uns eine große Ehre, gemeinsam mit Tozai diese Klassiker in diesem Umfang neu zu interpretieren“, wird Felix Wagner, Publishing Producer bei ININ Games zitiert. „Dimensions III ist unser bislang ambitioniertestes Restaurierungs- und Modernisierungsprojekt, das wir für langjährige Fans und Neulinge entwickelt haben, die R-Type zum ersten Mal entdecken.“

Ziel sei es, die Intensität, Präzision und das markante Gegnerdesign mit moderner Technik zu verbinden. Sämtliche Levels, Bosse und Geschossmuster wurden neu erstellt und mit detaillierter 3D-Grafik, verbesserten Animationen und aufwendig gestalteten Umgebungen versehen.

R-Type Dimensions III soll im Mai 2026 für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, Switch und PC via Steam erscheinen. ININ Games wird zwei physische Versionen anbieten. Die Special Edition enthält das Spiel und ein Artbook sowie einen Soundtrack. Die Collector’s Edition für 199,99 Euro bietet weitere Bonusinhalte für R-Type-Fans.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: R-Type Dimensions III, ININ Games, Tozai Games, Irem