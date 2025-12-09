Persona 5: The Phantom X bringt euch „Maid Haru“ und eine tiefgreifende Story

SEGA und die Black Wings Studios bringen euch in der Vorweihnachtszeit die neue Heldin Haru Okumura im „Maid Outfit“ für Persona 5: The Phantom X. Aber auch die Story „Crossroads of Fate: Spaceport Arc“ wird weitergeführt.

Das Highlight des Updates 2.6 ist die Fortsetzung der Event-Serie „Crossroads of Fate: Spaceport Arc“, die wie der Name bereits andeutet in einer futuristischen Raumfahrtanlage angesiedelt ist, die von Roboterarbeitern bevölkert ist.

Nach der Wiedervereinigung der Phantom Thieves of Hearts folgt die Geschichte verschiedenen Episoden, in denen die Spielenden mit Haru Okumura tiefer in die Geheimnisse des Spaceport-Palastes eintauchen. Ein zentrales Thema ist die Auseinandersetzung mit Harus Vater, die während des Spiels behandelt wird.

Das Event mündet in einem Boss-Kampf gegen „Sinner of Greed“, eine Manifestation von Okumura aus dem ursprünglichen Persona-5-Spiel und läuft bis zum 24. Dezember. Interessant dabei: Das Event startet in der „globalen“ Version wegen der verschnellerten Updatepfads vor der chinesischen Version.

Noir – Haru Okumura

Wie bereits erwähnt, ist „Noir“ (Haru Okumura) in diesem Event als neue Heldin erspielbar. Dazu gibt es ein spezielles Maid-Outfit im In-Game Shop für Haru Okumura, das bis zum 8. Januar 2026 im Preis reduziert ist.​

Für den Spiele-Modus Metro of Desire gibt es eine neue Route namens „Wish Line“ mit neuen Special Operations, Bossgegnern, Special Effects, Charms und verlorenen Gegenständen.

Neu sind auch die Synergy Stories, insbesondere eine neue Story für Miyu Sahara. Bei den City-Life-Inhalten werden neue Interaktionen im Café Leblanc für Haru Okumura hinzugefügt, zusammen mit zusätzlichen Inhalten für Miyu Sahara und Tetsunojo Shishida.​ Dazu kommen wie gewohnt neue Login-Boni.

Der neue Trailer:

via Noisy Pixel, Game8, Steam, Bildmaterial: Persona 5: The Phantom X, Atlus, Perfect World Games, Black Wings Game Studio