„Erinnerungen sind der Prolog der Träume“ zu Honkai: Star Rail startet am 16. Dezember​

Hoyoverse hat das „Version 3.8“-Update für Honkai: Star Rail angekündigt, das ausnahmsweise acht Wochen andauert. Der Hintergrund der etwas unüblichen Dauer: Version 4.0 von Honkai: Star Rail braucht etwas mehr Zeit als erwartet.

Fans erkunden diesmal ungelöste Rätsel in Penacony, dem im ganzen Universum berühmten Urlaubsort. Plötzlich steht Constance „Die Dahlie“ vor dem Trailblazer und enthüllt, dass dessen Erinnerung unvollständig ist, denn wichtige Teile wurden gestohlen. Mit ihrer Hilfe und Führung wird der Trailblazer die vollständige Geschichte von Penacony erfahren.

Zum Ausgleich für die längere Event-Dauer wird die „Awuuh-Meisterschaft von Chrysos“ eröffnet, bei der ihr in die Rolle eines Chimären-Trainers schlüpft und ein starkes Team zusammenzustellen und den Titel des stärksten Chimären-Trainers zu erkämpfen. Vielleicht macht euch das Event euch Lust auf mehr – mit Honkai: Nexus Anima wird diese Spielmechanik in einem vollständigen Spiel umgesetzt.

Außerdem wird die Aktion „Litanei der Dämmerung“ verschiedene Kampfetappen mit einzigartigen Mechaniken einführen, die das strategische Denken der SpielerInnen bei der Bewältigung dieser neuen Mechaniken auf die Probe stellen werden.

Dazu kommen in Version 3.8 die üblichen Erweiterungen. Die Eventmissionen Remnants of Twilight sind strategische Kampfherausforderungen mit variierenden Schwierigkeiten, dazu gibt es noch eine Treasure Hunt, die euch wichtige Materialien gibt. Der Login-Bonus gibt euch dazu 10 Special Passes bei 7 Tagen Login.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Honkai: Star Rail, miHoYo