Der neueste „Rune Factory“-Ableger erobert im Februar auch PS5 und Xbox Series

Die Spatzen, respektive die Tracking-Websites und Alterseinstufungsbehörden, pfiffen es bereits von den Dächern. Das im Juni zunächst Konsolen-exklusiv für die Switch-Familie veröffentlichte Rune Factory: Guardians of Azuma erscheint auch für andere Konsolen.

Marvelous gibt bekannt, dass das aktuelle „Rune Factory“ am 13. Februar 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series erscheint. Alle kostenlosen Post-Launch-DLC und Inhalte, welche die Switch- und PC-Versionen bis dahin erhalten haben, werden im Basisspiel für PS5 und Xbox enthalten sein.

Neben mehreren digitalen Editionen, über die ihr euch im Marvelous Blog informieren könnt, wird es auch eine Handelsversion für PS5 geben. Der neuste Ableger der beliebten Action-RPG- und Lebenssimulation-Reihe entführt „Rune Factory“-Fans in das östliche Land Azuma, das von japanisch inspirierten Landschaften geprägt ist. Das Gameplay kombiniert bekannte Elemente der „Rune Factory“-Reihe mit neuen Mechaniken.

Eine Veröffentlichung des neuen Ablegers für weitere Plattformen ist sicherlich im Sinne der Genre-Fans. Denn Guardians of Azuma ist gut! 81 Punkte stehen im Durchschnitt bei OpenCritic. Wir haben das Spiel als einen Höhepunkt der Serie gelobt. Und bald können noch mehr Menschen in den Genuss kommen, wie es aussieht.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Rune Factory: Guardians of Azuma, Marvelous