Der neueste „Rune Factory“-Ableger erobert im Februar auch PS5 und Xbox Series

Die Spatzen, respektive die Tracking-Websites und Alterseinstufungsbehörden, pfiffen es bereits von den Dächern. Das im Juni zunächst Konsolen-exklusiv für die Switch-Familie veröffentlichte Rune Factory: Guardians of Azuma erscheint auch für andere Konsolen.
Marvelous gibt bekannt, dass das aktuelle „Rune Factory“ am 13. Februar 2026 für PlayStation 5 und Xbox Series erscheint. Alle kostenlosen Post-Launch-DLC und Inhalte, welche die Switch- und PC-Versionen bis dahin erhalten haben, werden im Basisspiel für PS5 und Xbox enthalten sein.
Neben mehreren digitalen Editionen, über die ihr euch im Marvelous Blog informieren könnt, wird es auch eine Handelsversion für PS5 geben. Der neuste Ableger der beliebten Action-RPG- und Lebenssimulation-Reihe entführt „Rune Factory“-Fans in das östliche Land Azuma, das von japanisch inspirierten Landschaften geprägt ist. Das Gameplay kombiniert bekannte Elemente der „Rune Factory“-Reihe mit neuen Mechaniken.
Eine Veröffentlichung des neuen Ablegers für weitere Plattformen ist sicherlich im Sinne der Genre-Fans. Denn Guardians of Azuma ist gut! 81 Punkte stehen im Durchschnitt bei OpenCritic. Wir haben das Spiel als einen Höhepunkt der Serie gelobt. Und bald können noch mehr Menschen in den Genuss kommen, wie es aussieht.
Der neue Trailer:
Bildmaterial: Rune Factory: Guardians of Azuma, Marvelous
4 Kommentare
wird mein erstes Rune Factory und gut das es ein Spinoff ist, das mit den Vorgängern nichts am Hut hat mit,dementsprechend gut geeignet für Einsteiger...
Das Spiel hat bisher nur positive Rückmeldung erhalten von dem was ich so darüber las.
Die einzigen Rune Factory-Spiele, welche es zuvor je auf Playstation geschafft hat, war ja bloß für PS3 damals Rune Factory Oceans und Rune Factory 4 ..nur die ästhetik der Spiele hatte mich irgendwie nie gereizt bisher, bei dem Setting hier aber ist das Anders
Ich mag das Spin Off sehr, schön daß noch weitere Spieler über mehr Plattformen in den Genuss kommen
Ich überlege es mir für die Switch zu holen, bin aber unentschlossen.
Ich habe noch nie ein Rune Factory gespielt, aber über diesen Titel habe ich eigentlich auch nur Gutes gelesen, daher landete das Spiel mal auf meiner Switch 2 - Merkliste.
Das Spiel soll ja auch wirklich auf dem Modul drauf sein und es ist ganz sicher keine Game-Key-Card. In der Black Friday Week habe ich es dann für rund 20 CHF günstiger gesehen und da habe ich es gekauft. Gespielt habe ich es allerdings noch nicht und ich muss ehrlich sagen, ich hätte das auch eher für PS5 als für Switch 2 gekauft, wenn ich damals schon die Wahl gehabt hätte. Aber eigentlich egal, ich habe ja eh noch praktisch keine Games für Switch 2, aber die Playstation ist nun mal meine Hauptkonsole.