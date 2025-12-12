Pragmata: Capcoms einstiges Sorgenkind macht jetzt auch Nintendo-Fans glücklich

Lange galt Pragmata als Sorgenkind. 2020 erstmals enthüllt, sollte Capcoms Sci-Fi-Neuheit 2022 ihren Weg auf den Markt finden. Stattdessen kam es zunächst zu einer Verschiebung auf das Folgejahr, ehe das Team den Titel sogar auf unbestimmte Zeit verschob.

Jetzt macht sich der Titel aber für seine Veröffentlichung im nächsten Jahr bereit und die Zeichen stehen gut – das versicherte uns auch unsere überzeugende Hands-on-Session. Bei The Game Awards 2025 gab es weitere Neuigkeiten, unter anderen auch einen konkreten Termin.

Demnach erscheint Pragmata am 24. April 2026 – sollte es nicht noch einmal verschoben werden. Doch unsere Anspielsessions machen uns da zuversichtlich. Die Veröffentlichung erfolgt für PS5, Xbox Series und PC-Steam sowie eine weitere, heute neu angekündigte Plattform: Nintendo Switch 2!

Es wird noch ein bisschen besser: Eine spielbare Demo soll noch heute bei Steam verfügbar werden und später auch für Konsolen erscheinen. Der neue Trailer stellt euch am Ende wie gewohnt verschiedene Editionen und Vorbestellerboni vor.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Pragmata, Capcom