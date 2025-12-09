Das malerische Seina: A Tale of Spirits könnte kaum noch mehr „cozy“ sein

Cozy-Games haben Hochkonjunktur und in der kalten Jahreszeit umso mehr. Eine Decke, ein Kakao (wahlweise ein Glühwein) und ein Cozy-Game – diese Mischung machts für viele, auch vor Weihnachten. Auf das neue Seina: A Tale of Spirits müssen wir aber noch ein bisschen warten.

Das handgezeichnete Abenteuer, das mit einer weichen Aquarelloptik und viel japanischer Inspiration lockt, soll erst 2026 für PCs, PlayStation 5, Xbox Series und Nintendo Switch 2 erscheinen. Gemächliche Erkundung und stille Entdeckung stehen im Fokus eurer Reise, die mit einem neuen Trailer vorgestellt wird.

Protagonistin Mika ist auf der Suche nach ihrer Katze und findet stattdessen zunächst leuchtende (natürlich freundlich gesinnte) Geister und friedliche Landschaften. Seina: A Tale of Spirits wird von Solo-Entwicklerin Argyro Brotsi erschaffen, die sich dafür von ihren Reisen durch Japan und ihrer Bewunderung für dortige Dörfer, Natur und Traditionen beeinflussen ließ.

Auch die Geschichte über Freundschaften, Freundlichkeiten und „kleine Momente“ ist von den Erfahrungen der Entwicklerin geprägt. Ihr entdeckt vergessene Pfade und Schreine sowie alte Behausungen, die Erinnerungen tragen und Themen wie Verbundenheit und Respekt transportieren. Das klingt alles sehr cozy, oder? Schaut euch den ersten Trailer an und besucht die Steam-Seite, wenn ihr mehr zu Seina wissen wollt.

Der erste Trailer:

