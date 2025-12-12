Mega Man feiert seine unerwartete Rückkehr bei The Game Awards

Sicherlich hatten Fans viele Wünsche für The Game Awards. Und Capcom-Kenner hatten bestimmt auch Pläne für das ein oder andere Revival. In diese Kategorie fällt fast auch schon Mega Man, dessen letztes Abenteuer inzwischen von 2018 ist.

Überraschend kündigte Capcom während der Show das neue Mega Man: Dual Override an. Nach der vom Orchester begleiteten Enthüllung musste man zunächst befürchten, es bleibt bei einem aussagelosen Teaser. Aber ein Gameplay-Trailer schloss an.

Und der sah ganz nach Mega Man aus. Bunte Level, wildes Hüpfen, effektreiches Geballer. „Bewältige Herausforderungen und vernichte ganze Heerscharen von Robotern, während du dich über eine Reihe neuer futuristischer Grenzen hinweg katapultierst“, heißt es.

Ein bisschen müssen sich „Mega Man“-Fans noch gedulden, aber das wird bei der Wartezeit wohl nicht weiter ins Gewicht fallen. Mega Man: Dual Override ist 2027 für eine Veröffentlichung auf PS4, PS5, für die Switch-Familie sowie Xbox und PCs geplant.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Mega Man: Dual Override, Capcom