Dragon Quest VII Reimagined: Neue Charakter-Trailer stellen Ruff, Aishe und Sir Mervyn vor

Square Enix hat drei weitere, japanische Charakter-Trailer zu Dragon Quest VII Reimagined veröffentlicht. Ruff wird als fröhlich und reinherzig beschrieben. Seine Naivität wird durch scharfe Instinkte und nicht zuletzt seinen Begleiter ausgeglichen.

Aishe hat sich dem Erdgeist verschrieben und ist eine geschickte Schwertkämpferin. Darüber hinaus ist sie eine talentierte Tänzerin. Sir Mervyn ist Mitglied des Heiligen Ordens des Allmächtigen und hat sich dem Kampf gegen den Dämonenkönig verschrieben.

Die bisherigen Charakter-Trailer zu dem Protagonisten, Maribel und Gismar findet ihr hier. Gismar erhält in „Reimagined“ übrigens eine brandneue Storyline, die euch seine erwachsene Persönlichkeit vorstellt.

Übrigens fügt die Neuauflage nicht nur Inhalte hinzu – sie streicht auch welche. Das Casino, verschiedene Szenarien und Sidequests werden entfernt, um den Spielablauf zu straffen. Diese Szenarien sollen laut Yuji Horii keinerlei Relevanz für die Hauptgeschichte haben.

Dragon Quest VII Reimagined erscheint am 5. Februar 2026 für PlayStation 5, die Switch-Familie, Xbox Series und Steam. Eure physischen Optionen* findet ihr bei Amazon. Wir haben das Remake kürzlich angespielt und waren besonders von der Puppen-ähnlichen Optik angetan.

Charakter: Sir Mervyn

Charakter: Aishe

Charakter: Ruff

Bildmaterial: Dragon Quest VII Reimagined, Square Enix, HexaDrive