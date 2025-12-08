Neue Einblicke zu Utawarerumono: Shiro e no Michishirube, das erst 2026 erscheint

Noch vor fünf Jahren konnten sich Utawarerumono-Fans kaum vor Videospielen retten. Doch zuletzt kehrte spürbar Ruhe ein. Im letzten Jahr hatte Aquaplus hat mit Utawarerumono: Shiro e no Michishirube den neuesten Ableger angekündigt, der eigentlich noch 2025 erscheinen sollte.

Daraus wird nichts mehr, wie ihr ahnt. Entwickler Aquaplus gab jetzt die Verschiebung auf das kommende Jahr bekannt. Auch die Plattformen kennen wir inzwischen: PS5, Switch 2 und PC-Steam werden in Japan bedient. Eine Ankündigung für den Westen steht noch aus.

Die Entwicklung des Titels wurde von einem erfahrenen Team übernommen. Originalentwurf und Skript stammen von Suga Munemitsu, der schon seit dem ersten Teil an den Szenarien beteiligt ist. Das Charakterdesign: steuert mi bei, es basiert auf den ursprünglichen Designs von Tatsuki Amazuyu und Misato Mitsumi.

Die Musik kommt von Naoya Shimokawa und wie so oft steht auch schon der Eröffnungssong fest: „Tsuki no Fune Miagete“ wird von Junya Matsuoka komponiert und der Text von Naoko Sutani wird von Suara vorgetragen. Bei einem Livestream gab Aquaplus kürzlich einige Einblicke zum Spiel, ihr findet eine Aufzeichnung unten.

Der Broadcast:

via Gematsu, Bildmaterial: Utawarerumono: Shiro e no Michishirube, Aquaplus