Zurück in die Lüfte: Bandai Namco kündigt Ace Combat 8: Wings of Theve an

Wie auch Tales of feierte Ace Combat in diesem Jahr das 30-jährige Bestehen. Fans dürstet es schon lange nach Nachschub. Dabei hat Bandai Namco schon 2021 enthüllt, dass man gemeinsam mit ILCA an einem neuen Serienteil arbeitet. Im Sommer verkündete Producer Kazutoki Kono, alles ist bereit für eine baldige Ankündigung.

Seitdem vergingen einige gute Gelegenheiten für eine offizielle Vorstellung des neuen Ace Combat. Eine der letzten Chancen des Jahres packte Bandai Namco jetzt am Schopf. Bei The Game Awards kündigte man Ace Combat 8: Wings of Theve an.

Das Spiel wird vom Side-Studio Bandai Namco Aces entwickelt und soll 2026 für PS5, Xbox Series und PCs erscheinen. „Stürze dich in intensive Luftkämpfe, beherrsche das Schlachtfeld mit mächtigen Waffen und erlebe die beeindruckende Grafik und atemberaubenden Zwischensequenzen“, heißt es.

Im Kampagnenmodus erwarten euch nicht nur die „Wunder eines lebensechten Himmels“ und rasante Luftkämpfe, sondern auch eine Geschichte des Piloten am Boden, die es zu erleben gilt. „Baut zwischen den Missionen eine Beziehung mit euren Staffelmitgliedern auf, stellt euch allen Widrigkeiten und beweist euch als wahre Asse“, so die Steam-Seite.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco