Das war … Kalenderwoche 38/2026

Wir blicken heute auf die Tokyo Game Show 2026 zurück, welche jedoch gefühlt weniger Höhepunkte hatte als auch schon. Daneben werfen wir einen Blick auf KI, rundenbasierte Rollenspiele sowie einen Sony-Protest. Zum Schluss gibts dann noch einen bunten Mix aus Reviews, Previews und einem Interview. Nichts verpassen – Wochenrückblick lesen!

In diesem Jahr war die Tokyo Game Show nicht ganz so spektakulär wie auch schon, viele Ankündigungen gab es schon in den letzten Wochen und Monaten. Dennoch standen viele Spiele im Mittelpunkt und ihr findet unsere Berichterstattung hier in alphabetischer Reihenfolge:

Zu den weiteren Themen der Woche gehört erneut KI. In Japan kommen nämlich nur noch wenige Entwicklerstudios ohne KI-Technik aus. Es scheint, dass es ganz ohne generative KI fast nicht mehr geht.

Rundenbasierte Rollenspiele waren lange Zeit fast auf dem Abstellgleis. Hiroto Furuya von Square Enix sieht nun eine richtige Renaissance des Spielprinzips. Man wolle die klassische Faszination jedoch auch mit Neuerungen versehen.

Gegen die Digital-Pläne von Sony fand Ende August eine Boykott-Aktion statt. Nun zeigt sich: Einen Effekt hatte das nicht. So dürfte sich Sony wohl kaum umstimmen lassen.

Damit kommen wir zu den fünf neuen Reviews von JPGAMES! Ganz an den Vorgänger knüpft Trails in the Sky 2nd Chapter (PS5, Switch, Switch 2, PC) (zum Testbericht) an, quasi das zweite Kapitel eines Buches. Und das ist fantastisch! Mit neuer Erzählgestaltung kommt Fire Emblem: Fortune’s Weave (Switch 2) (zum Testbericht) daher, zudem gibt es viel Umfang. Spielerisch knüpft man an die Serie an und fügt einige Neuerungen hinzu. Bei Marvel’s Wolverine (PS5) (zum Testbericht) konnten uns vor allem das Action-Kampfsystem und die Inszenierung überzeugen. Das Spiel nimmt einen aber etwas zu sehr an die Hand. Mit Star Wars Zero Company (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht) feiert die bekannte Marke ihr Taktik-Debüt. Die Kreuzung mit der XCOM-Reihe funktioniert, es stehen viele Anpassungsmöglichkeiten zur Verfügung. Ein recht guter Fighter ist Dead or Alive 6 Last Round (PS5, Xbox Series, PC) (zum Testbericht), ist aber als Upgrade für Fans ungeeignet.

Auch von Aniimo (PS5, Xbox Series, PC, Mobil) haben wir uns einen ersten Eindruck verschafft. Der hübsche Monstersammler kämpft noch mit technischen Problemen, bietet dafür jedoch interessante Ansätze. Ebenfalls in Richtung Pokémon geht Roco Kingdom (PS5, Xbox Series, PC, Mobil). Hier locken jedoch ein Abenteuer in einer riesigen offenen Welt und gemeinsame Erlebnisse. Die Zielgruppe sind eher jüngere Spieler, so unser erster Eindruck. Mit den Machern konnten wir zudem noch ein Interview führen. Ihr könnt dort viele technische Finessen in Erfahrung bringen.