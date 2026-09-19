Genshin Impact: Neues Update bietet eine Rarität und den altbekannten Vollmondtanz

Vor wenigen Wochen erst wurde die neue Region Snezhnaya in Genshin Impact freigegeben, jetzt gibt es bereits das erste Update. Die Geschichte in Version 7.1 mit dem Titel „Ein Requiem für die Unterwelt“ von Genshin Impact geht weiter: Snezhnaya befindet sich in einer zunehmend schwierigen Lage und es läuft auf eine unvermeidliche Konfrontation mit Ronova, dem Herrscher des Todes, hinaus.

Neue Charaktere mit neuen Fähigkeiten

In diesem Konflikt verstärken Vesna, die jüngste Kommandantin in der Geschichte, und Vodyanitsa euer Team. Vesna ist eine weitere Charakterin mit der neuen Reaktion „Stellar-Verwirbelung“, kann Geisterschwerter herbeibeschwören und diese mit „Schwertaura“ angreifen lassen. Ihre Flugfähigkeit ist insbesondere außerhalb des Kampfes nützlich.

Vodyanitsa, die Primadonna der Korolevskiy-Theaterkompanie in Snezhnograd, ist eine sanfte und warmherzige Wasser-Unholdin mit Heilungsfähigkeiten. In der zweiten Phase von Version 7.1 kehren Skirk und Escoffier zurück.

Eine Rarität: Gleich zwei kostenlose 5-Sterne-Charaktere

Die neue Version feiert gemeinsam mit Spielern weltweit das 6. Jubiläum von Genshin Impact und bietet eine Fülle an Jubiläumsbelohnungen. Zum ersten Mal können Spieler, die die neuesten Archontenaufträge abgeschlossen haben, während der gesamten Version eine kostenlose 5-Sterne-Figur ihrer Wahl aus einer Auswahl an aktionsexklusiven Figuren erhalten. Zusätzlich gibt es eine weitere kostenlose 5-Sterne-Figur ihrer Wahl aus dem Standardgebet.

Ein Event führt euch nach Liyue zu einer altbekannten Mission

Nach fünf Jahren dürft ihr den Vollmondtanz erneut feiern – zuletzt war dieses Event vor fünf Jahren aktiv. Der Yilong-Pier wurde bereits für die Feierlichkeiten geschmückt, doch hinter der Veranstaltung verbirgt sich eine Geschichte aus der Vergangenheit, deren ganze Wahrheit selbst Zhongli und Zibai noch nicht aufgedeckt haben. Das Event kommt mit drei Minispielen, die von Mystikern in Liyue inspiriert wurden. In Snezhnaya gibt es zudem eine saisonale Schneeball-Aktion, an deren Ende verschiedenste Belohnungen warten.

Das Miliastra Wonderland wird herbstlich

In Miliastra Wonderland bringt die neue Version mehrere Verbesserungen mit: Die Halle erhält ein brandneues Herbst-Thema, inspiriert von Osmanthusblüten und dem Mond. Als Bonus gibt es ein kostenloses Outfit sowie durch festliche Aktionen diverse Belohnungen, darunter einen aktionsexklusiven Kopfschmuck.

Der Editor wird zudem Steuerungs-Widgets für Client-Skripte und Werkzeuge zur gemeinsamen Erstellung unterstützen. Version 7.1 von Genshin Impact erscheint am 23. September für PlayStation 5, Xbox, PC, Android und iOS.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Genshin Impact, miHoYo