Fünf Bands, 25 Girls und ein Traum: BanG Dream! Our Notes erscheint nächste Woche

Japanische Rhythmusspiele eroberten schon früh die Arcades und von dort aus auch die Tablets und Smartphones in aller Welt. Eine der erfolgreichsten Rhythmusspiel-Marken Japans ist BanG Dream! Girls Band Party, das 2017 für iOS und Android erschien und über 20 Millionen Mal weltweit heruntergeladen wurde.

In wenigen Tagen erscheint bereits der Nachfolger: BanG Dream! Our Notes startet am 24. September weltweit, wie Bilibili Game, Bushiroad Games und FROMTOKYO’s in einem neuen Trailer ankündigen. Aktuell warten 1,5 Millionen Fans weltweit auf den Start des Rhythmusspiels, in dem fünf Bands in einer interessanten, vertonten Story um den Titel der beliebtesten Girl-Band kämpfen werden.

Die Songliste wurde ebenfalls bekannt gegeben – neben vielen altbekannten Original-Titeln sind auch viele Coverversionen dabei, etwa Seishun Complex aus Bocchi The Rock, A Cruel Angels Thesis aus Evangelion, YOASOBIS UNDEAD aus Monogatari, Ao no Sumika aus Jujutsu Kaisen und auch einzelne Vocaloid-Cover wie Six Trillion Years and Overnight Story. Natürlich sind auch mehrere Songs der eigenen „realen“ Bands sowie des BanG Dream Anime vorhanden.

BanG Dream! Our Notes erscheint am 24. September für Android und iOS: Pläne für eine Umsetzung für Konsolen sind bislang nicht bekannt. Das Spiel ist Free-to-play und monetarisiert sich vor allem über Charakter-Gacha.

Der neue Trailer:

Mehr Einblicke:

via ANN, Bildmaterial: BanG Dream! Our Notes, Bilibili, Bushiroad, Fromtokyo