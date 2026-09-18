Crazy Taxi: World Tour zeigt euch die Souvenirs und Wahrzeichen Japans im neuen Trailer

SEGA zeigte im Rahmen des Xbox Showcase bei der Tokyo Game Show 2026 den ersten offiziellen Trailer zur Japan-Karte von Crazy Taxi: World Tour. Damit ist Japan neben Deutschland und der US-Westküste als drittes Land von fünf bekannt geworden.

Im neuen Trailer fährt Protagonist Axel durch eine stark stilisierte, aber erkennbar japanisch inspirierte Stadtlandschaft: enge Gassen in historischen Vierteln, belebte Kreuzungen mit Neonreklamen, Shinto-Schreine oder Tempel-Elemente im Hintergrund und typische Ladenfronten.

SEGA fängt den Mix aus traditionellen Nachbarschaften und der pulsierenden Energie einer modernen Metropole damit perfekt ein. Markante Wahrzeichen dienen als visuelle Orientierungspunkte. Dazu gibt es überall kleine Souvenirs, welche ihr aufsammeln könnt.

Unsere ersten Eindrücke des Spiels – damals noch auf der Deutschland-Karte – könnt ihr euch hier ansehen. Crazy Taxi: World Tour erscheint 2027 für Xbox Series, PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und PCs.

„Welcome to Japan“

Bildmaterial: Crazy Taxi: World Tour, SEGA