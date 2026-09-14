SNES-Klassiker von 1995 erhält nach fünf Jahren schon die zweite Neuauflage von Square Enix

Irgendwie schafft es Akitoshi Kawazu offensichtlich, immer wieder Budgets für seine „alte Liebe“ SaGa bei Square Enix freizukämpfen. Die RPG-Serie schaffte es trotz aller Tradition nie so recht aus der Nische heraus.

Das änderte sich auch mit Neuauflagen und sogar brandneuen Spielen in den letzten Jahren nicht. Trotzdem geht’s weiter. Square Enix kündigte Romancing SaGa 3: Destinies United für Switch 2, Switch, Xbox Series, PC-Steam und PS5 an.

Es handelt sich dabei um ein komplettes HD-Remake des SNES-Klassikers Romancing SaGa 3. Eine interessante Wahl, denn bis vor wenigen Jahren war der Klassiker noch nie außerhalb Japans erschienen. Dann kam 2019 das Remaster. Und nun also das Remake.

Erschaffen wird die zweite Neuauflage innerhalb weniger Jahre von den Entwicklern hinter Trials of Mana und Romancing SaGa 2: Revenge of the Seven. Das Remake basiert auf dem für die Reihe typischen Freiform-Szenariosystem und verzweigten Handlungssträngen.

Rundum erneuert

„Mit neuer HD-Grafik, den Original- und für dieses Remake neu arrangierten Kompositionen des legendären Kenji Ito, japanischer und englischer Sprachausgabe gibt es in Romancing SaGa 3: Destinies United sowohl für Fans des Originals als auch für Neueinsteiger, die auf der Suche nach einem herausfordernden Abenteuer sind, jede Menge zu entdecken.“

„Die Handlung spielt in einer Welt, die in einem kosmischen Zyklus namens Morastrum gefangen ist – einer Sonnenfinsternis, die alle 300 Jahre stattfindet und das Leben aller Neugeborenen nimmt, bis auf eines: das Kind des Schicksals“, führt Square Enix in die Handlung ein.

Mit dem 16. Februar 2027 gibt es auch schon einen konkreten Termin für die Veröffentlichung. Erfreulich zudem: Eine physische Edition gibt es für Konsolen ebenfalls, bei Amazon* könnt ihr sie schon vorbestellen. Bedient werden PS5 und Switch; für Switch 2 gibt es eine Fassung auf Game Key Card.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Romancing SaGa 3: Destinies United, Square Enix, Xeen