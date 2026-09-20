Diesen Social Link gab es im Original nicht: Persona 4 Revival erweitert auch seine Geschichte

Neben der deutlich überarbeiteten Optik musste man die wirklich großen Neuerungen von Persona 4 Revival bislang teilweise noch mit der Lupe suchen. Zwar nimmt Atlus auch Änderungen am Kampfsystem vor, die eigentliche Geschichte soll dem Original aber möglichst treu bleiben. Jetzt gibt es allerdings eine interessante Ausnahme.

Im zweiten offiziellen Broadcast zum Remake hat Atlus einen komplett neuen Social Link angekündigt. Im Mittelpunkt steht Aika Nakamura, die Fans bislang vor allem aus dem Persona-4-Anime kennen dürften.

Aika bekommt eine deutlich größere Rolle

Aika ist die Tochter der BesitzerInnen des chinesischen Restaurants Aiya in Inabas Central Shopping District. In Persona 4 Revival wird sie nun nicht nur auftauchen, sondern einen eigenen Social Link erhalten.

Damit verbunden ist außerdem eine weitere neue Funktion: die Location Episodes. Nachdem Aikas Familie darum bittet, herauszufinden, wie Inaba früher ausgesehen hat, werden nach und nach Geschichten aus der Vergangenheit der Charaktere aufgedeckt. Dabei sollen ausdrücklich auch Figuren außerhalb des Investigation Teams berücksichtigt werden.

Neu ist außerdem Blunder Cover. Verfehlt ein Gruppenmitglied einen Angriff und kann einen Gegner dadurch nicht zu Boden werfen, kann daraus eine zusätzliche Verfolgungsattacke entstehen.

Im Broadcast wurden außerdem Rise, Kanji, Naoto und Teddie näher vorgestellt. Auch Fanliebling Adachi sowie Nanako und Ryotaro waren zu sehen. Schließlich bestätigte Atlus Shiori Sasaki offiziell als neue Sängerin von Persona 4 Revival.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai. Das Rollenspiel wird außerdem über Game Pass verfügbar sein.

Der Livestream:

via Noisy Pixel, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio