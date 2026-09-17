Das „All-Star-JRPG“ des insolventen Midgar Studio erscheint nun ausgerechnet mit Zelda

Nacon hat Wort gehalten: Trotz der Insolvenz von Entwickler Midgar Studio hat man das Action-RPG Edge of Memories fertiggestellt und jetzt mit einem Termin versehen. Das „All-Star-JRPG“ wird demnach am 5. November für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen.

Ob das für das gebeutelte Projekt der richtige Termin ist, wird sich zeigen. Am selben Tag erscheinen Zelda: Ocarina of Time* und Stellar Blade* für Switch 2 und wenig später bekanntlich GTA 6. Aber Edge of Memories hat sicherlich auch ein Stück weit seine eigene Zielgruppe.

JRPG-Fans nämlich. Den Titel als „All-Star-JRPG“ hat sich Edge of Memories mit seiner Besetzung verdient. Zu diesem gehören neben Sawako Natori (NieR, Drakengard) auch Raita Kazama (Charakter-Design, Xenoblade Chronicles X) – die Musik von Cedric Menendez steuert Yasunori Mitsuda (Musik, Chrono Trigger, Sea of Stars) das Final Theme bei. Auch Emi Evans werdet ihr hören.

Flucht, Krankheiten und Wurzeln

„Das Spiel beschäftigt sich außerdem mit universellen Themen: der Flucht von Völkern, einer von Krankheiten geplagten Welt, der Suche nach den eigenen Wurzeln und der Notwendigkeit, sich an eine sich ständig verändernde Umgebung anzupassen“, erklärte einst die Pressemeldung.

„Die Welt von Heryon wird seit Langem von der Korrosion heimgesucht, einer Seuche, die sowohl Wildtiere als auch Menschen in Monstrositäten verwandelt“, führt man zur Story aus. Dass das zu Problemen führt, dürfte klar sein.

„Eline, eine junge, umherziehende Seelenflüsterin, reist durch die wilden Länder, um den Leidenden zu helfen. Doch ihr Schicksal ändert sich drastisch, als sie in sich eine Kraft entdeckt, die aus der Korrosion entstanden ist.“

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Edge of Memories, Midgar Studio, NACON