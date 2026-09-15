„Hardware als Teil der Magie“ – dieses innovative Horror-Game setzt ganz auf die Switch 2

Broken Mirror Games wurde als 2024 neu gegründetes „Co-Development“-Horror-Label „unter Bloober Team“ vorgestellt. Das Team verfolge das Ziel, fesselnde und innovative Horror-Erfahrungen zu schaffen.

Eine solche Erfahrung hat man jetzt mit ONYX: The Dark Grip angekündigt. Innovative Spiele basieren oft auf Ideen, die manchmal auch (selbst) einschränken. So war es in der Vergangenheit auffällig oft bei Spielen für Nintendo-Hardware und so ist es auch hier.

ONYX erscheint nicht nur exklusiv für Switch 2, sondern ist auch nur im Handheldmodus spielbar. „Nintendo war schon immer davon überzeugt, dass die Hardware selbst Teil der Magie eines Spiels sein kann“, führt Piotr Babieno, CEO von Bloober Team, aus.

Diese Philosophie treibt man mit ONYX nun in eine düstere Richtung. „Wir haben uns gefragt: Was wäre, wenn der Spieler nicht einfach nur die Konsole in der Hand hielte, sondern die Welt eines anderen Menschen? Diese Idee wurde zur Grundlage des gesamten Spiels.“

Die Switch 2 ist Teil des Spiels

„Die Nintendo Switch 2 wird Teil des Spiels. ONYX: The Dark Grip wurde ausschließlich für das Spielen im Handheld-Modus entwickelt und betrachtet die Nintendo Switch 2 nicht nur als Bildschirm und Controller, sondern als physisches Fenster in eine andere Welt“, heißt es.

Die SpielerInnen schlüpfen dabei in zwei Rollen: „The Vessel, ein gewöhnlicher Mann, der um sein Überleben kämpft, und The God, das mysteriöse, gottgleiche Wesen, das von ihm Besitz ergriffen hat. In ONYX: The Dark Grip steuern die Spieler nicht nur einen Charakter. Sie halten seine Welt in ihren Händen.“

Die Handlung spielt in einer abgelegenen Stadt, die in einem endlosen Winter gefangen ist. Als The Vessel erkundet ihr die trostlose Umgebung und kämpft ums Überleben. Als The God greift ihr in seine Welt ein, um die Dinge zu verändern, die jenseits der Grenzen des gewöhnlichen Menschen liegen.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: ONYX: The Dark Grip, Broken Mirror Games, Bloober Team