Fans von Stardew Valley und Animal Crossing schauen sich morgen dieses Spiel an

Der Nachschub für Fans von Stardew Valley und Animal Crossing reißt nicht ab. Bereits am 17. September 2026 erscheint mit Huglings die nächste Cozy-Lebenssimulation für PCs via Steam. Hinter dem Projekt steckt mit Cuddlecados ein kleines Team aus lediglich zwei EntwicklerInnen.

Optisch erinnert Huglings mit seinen knuffigen Chibi-Figuren durchaus an Animal Crossing, während spielerisch bekannte Elemente aus Stardew Valley aufgegriffen werden. Landwirtschaft, Crafting, Dekoration und der Ausbau des eigenen Zuhauses stehen entsprechend im Mittelpunkt.

Selbst mit den Goblins sollen wir Freundschaft schließen

Eine Besonderheit ist der konsequent friedliche Ansatz. Kämpfe soll es offenbar überhaupt nicht geben. Stattdessen dreht sich alles darum, Freundschaften zu schließen – sogar mit den Goblins, die eigentlich als Gegenspieler auftreten. Zeitdruck und komplizierte Systeme möchte das Team ebenfalls möglichst vermeiden.

Das Abenteuer lässt sich allein oder gemeinsam mit bis zu vier SpielerInnen bestreiten. Zusammen könnt ihr eure Farm aufbauen und Gebäude sowie Möbel nach euren Vorstellungen platzieren. Für die eigentliche Geschichte rechnen die EntwicklerInnen mit ungefähr acht bis zwölf Stunden, danach darf allerdings weitergebaut werden.

Ein kleines Publikum hat Huglings bereits gefunden: Mehr als 10.000 Steam-Wunschlisteneinträge konnte das Indie-Spiel inzwischen sammeln. Wer vor dem Start selbst ausprobieren möchte, ob das entspannte Landleben etwas für einen ist, findet auf Steam außerdem eine kostenlose Demo mit mehreren Stunden Inhalt.

Nach der Veröffentlichung soll übrigens noch nicht Schluss sein. Cuddlecados plant saisonale Updates und möchte dabei auch das Feedback der Community berücksichtigen. Huglings erscheint am 17. September 2026 für PCs via Steam.

Der Trailer:

via GameRant, Bildmaterial: Huglings, Cuddlecados, Papucs Games