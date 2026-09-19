Das „Snack World“-Remake von Level-5 soll schöner und lebendiger als je zuvor werden

Im Rahmen der Level-5 Vision II und der Tokyo Game Show feierte Snack World: Reloaded sein Comeback. Das im April erstmals angekündigte Spiel ist inzwischen eines von mehreren Remakes, die bei Level-5 in Arbeit sind.

Anders als bei der ursprünglichen Ankündigung legt sich Level-5 inzwischen auch fest, dass „Reloaded“ 2027 für PS5, Nintendo Switch 2 und Steam erscheinen soll. Wenn’s denn dabei bleibt – bei Level-5 gehören Verschiebungen zum Geschäft.

Neben dem neuen Trailer von der Level-5 Vision II gibt es auch Gameplay von der Tokyo Game Show, wo Snack World: Reloaded mit einer spielbaren Demo ausgestellt wird. Akihiro Hino hob neben der umfangreichen visuellen Aufwertung auf eine lebendigere und immersivere Welt hervor.

„Außerdem könnt ihr in einem neuen Modus als Chup, der Protagonist des Animes, spielen und die Geschichte aus einer anderen Perspektive erleben“, so der CEO von Level-5 weiter. Auch der Kampf wurde überarbeitet und die Steuerung verfeinert. Laut Hino soll sich das noch befriedigender anfühlen.

Die Neuauflage basiert auf Snack World: The Dungeon Crawl (dt. Die Schatzjagd) – Gold, das ursprünglich auf einem 2017 in Japan erschienenen Spiel für den 3DS basiert und 2020 auf der Switch als verbesserte Version (Gold) nach Europa kam.

Der TGS-Trailer:

Das Gameplay:

via Gematsu, Bildmaterial: Snack World: Reloaded, Level-5