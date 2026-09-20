Stellar Blade auf Switch 2 könnt ihr jetzt kostenlos ausprobieren

Bis zum Start von Stellar Blade auf Nintendo Switch 2 dauert es nicht mehr lange. Wer sich vorab selbst von der Umsetzung überzeugen möchte, kann das jetzt tun: Im Nintendo eShop steht ab sofort eine kostenlose Demo bereit.

Passend dazu hat Entwickler SHIFT UP einen neuen Trailer zur kommenden Bayonetta-Kollaboration veröffentlicht. Das kostenlose Update erscheint zeitgleich mit der „Switch 2“-Version im November.

Eve bekommt Besuch aus Bayonetta

Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen vier neue Couture-Outfits für Eve. Mit dabei sind die Designs „Bayonetta“, „Nun“, „Jeanne“ und „Black Tresses“. Einen ersten ausführlicheren Blick darauf liefert der neue „Bayonetta Collaboration Vignette“-Trailer.

Die „Switch 2“-Version von Stellar Blade* erscheint am 5. November 2026. Stellar Blade ist bereits für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Für KäuferInnen der physischen „Switch 2“-Version gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Das vollständige Spiel samt bisheriger DLCs befindet sich auf einem 32-GB-Modul.

Wir hatten übrigens bereits die Gelegenheit, den CTO von SHIFT UP ausführlich zur „Switch 2“-Umsetzung von Stellar Blade auf der Gamescom zu befragen. Wer mehr über die technischen Herausforderungen und Besonderheiten der Portierung erfahren möchte, sollte also auch einen Blick in unser Interview werfen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Stellar Blade, Shift Up