Stellar Blade auf Switch 2 könnt ihr jetzt kostenlos ausprobieren

Bis zum Start von Stellar Blade auf Nintendo Switch 2 dauert es nicht mehr lange. Wer sich vorab selbst von der Umsetzung überzeugen möchte, kann das jetzt tun: Im Nintendo eShop steht ab sofort eine kostenlose Demo bereit.
Passend dazu hat Entwickler SHIFT UP einen neuen Trailer zur kommenden Bayonetta-Kollaboration veröffentlicht. Das kostenlose Update erscheint zeitgleich mit der „Switch 2“-Version im November.
Eve bekommt Besuch aus Bayonetta
Im Mittelpunkt der Zusammenarbeit stehen vier neue Couture-Outfits für Eve. Mit dabei sind die Designs „Bayonetta“, „Nun“, „Jeanne“ und „Black Tresses“. Einen ersten ausführlicheren Blick darauf liefert der neue „Bayonetta Collaboration Vignette“-Trailer.
Die „Switch 2“-Version von Stellar Blade* erscheint am 5. November 2026. Stellar Blade ist bereits für PlayStation 5 und PCs erhältlich. Für KäuferInnen der physischen „Switch 2“-Version gibt es zudem eine erfreuliche Nachricht: Das vollständige Spiel samt bisheriger DLCs befindet sich auf einem 32-GB-Modul.
Wir hatten übrigens bereits die Gelegenheit, den CTO von SHIFT UP ausführlich zur „Switch 2“-Umsetzung von Stellar Blade auf der Gamescom zu befragen. Wer mehr über die technischen Herausforderungen und Besonderheiten der Portierung erfahren möchte, sollte also auch einen Blick in unser Interview werfen.
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