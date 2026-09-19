Castlevania-Producer „IGA“ meldet sich mit seinem neuen Bloodstained-Game zurück

Im Rahmen der Tokyo Game Show hat sich Koji Igarashi mit seinem neuen Bloodstained-Spiel zurückgemeldet. Der ehemalige Castlevania-Producer hat beim Xbox Showcase einen neuen Trailer zu Bloodstained: The Scarlet Engagement präsentiert.

Das Material bietet einen Blick auf das Gameplay des neuen Gothic-Action-RPGs, das erneut von ArtPlay entwickelt wird. Inhaltlich dient „The Scarlet Engagement“ als Prequel zum beliebten Bloodstained: Ritual of the Night. Die Veröffentlichung ist 2027 für PC-Steam, Xbox Series und PS5 geplant.

„Der Trailer zeigt neue Charaktere, abwechslungsreiche Umgebungen, beeindruckende Gegner und gibt einen Einblick in mehrere neue Spielmechaniken, die auf den erkundungsorientierten Action- und Fortschrittssystemen aufbauen, die Bloodstained zu einem modernen Metroidvania-Favoriten gemacht haben“, erklärt die Pressemeldung.

Die Geschichte ist im 16. Jahrhundert angesiedelt und führt SpielerInnen in das Etheral Castle, das eine dunkle Macht beherbergt. Der Menschheit letzte Hoffnung: Ein ungewöhnliches Duo, bestehend aus einem jungen Lehrling der Black Wolves, Leonard, und einem Ritter der White Stags, Alexander. Gemeinsam machen die beiden Jagd auf den Dämonenfürsten Elias.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Bloodstained: The Scarlet Engagement, 505 Games, ArtPlay