Juliet ist zurück: Lollipop Chainsaw 2 wird von einem Ex-Final-Fantasy-Producer angeleitet

Die Rückkehr von Juliet und Lollipop Chainsaw war schon vor der heute beginnenden Tokyo Game Show 2026 geklärt. Zum Messestart machten Dragami Games und Nada Holdings jetzt reinen Tisch.

Und tatsächlich erfahren wir auch ganz schnell, was der ehemalige Producer von Final Fantasy XV damit zu tun hat. Das neue Lollipop Chainsaw 2 Back2Back wird nämlich von JP Universe entwickelt. Dahiner steht in letzter Instanz Hajime Tabata.

Tabata gehört dann auch zur Liste der beteiligten Entwickler – neben Masahiro Yuki, der Co-Producer des Erstlings war und dessen Szenario geschrieben hat. NekoshowguN, Charakter- und Weapon-Designer von Lollipop Chainsaw, ist ebenfalls an Bord.

Und, na klar: Auch Juliet ist dabei. Die durchgedrehte Zombiejägerin von der Highschool hat ein neues Outfit und kämpft sich durch eine Metropole, die das Set eines mysteriösen Regisseurs ist, der Juliet in seinem Zombiefilm gefangen hält.

Bekanntlich sagt Gameplay mehr als tausend Worte. Wie praktisch, dass Lollipop Chainsaw 2 Back2Back bei der Tokyo Game Show schon spielbar ist. Von dort erreicht uns das unten stehende Gameplay-Video der dortigen Demo. Einen Termin hat das neue Spiel noch nicht.

Das erste Gameplay:

via Gematsu Bildmaterial: Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, Dragami Games, JP Universe