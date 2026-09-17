Juliet ist zurück: Lollipop Chainsaw 2 wird von einem Ex-Final-Fantasy-Producer angeleitet

Die Rückkehr von Juliet und Lollipop Chainsaw war schon vor der heute beginnenden Tokyo Game Show 2026 geklärt. Zum Messestart machten Dragami Games und Nada Holdings jetzt reinen Tisch.
Und tatsächlich erfahren wir auch ganz schnell, was der ehemalige Producer von Final Fantasy XV damit zu tun hat. Das neue Lollipop Chainsaw 2 Back2Back wird nämlich von JP Universe entwickelt. Dahiner steht in letzter Instanz Hajime Tabata.
Tabata gehört dann auch zur Liste der beteiligten Entwickler – neben Masahiro Yuki, der Co-Producer des Erstlings war und dessen Szenario geschrieben hat. NekoshowguN, Charakter- und Weapon-Designer von Lollipop Chainsaw, ist ebenfalls an Bord.
Und, na klar: Auch Juliet ist dabei. Die durchgedrehte Zombiejägerin von der Highschool hat ein neues Outfit und kämpft sich durch eine Metropole, die das Set eines mysteriösen Regisseurs ist, der Juliet in seinem Zombiefilm gefangen hält.
Bekanntlich sagt Gameplay mehr als tausend Worte. Wie praktisch, dass Lollipop Chainsaw 2 Back2Back bei der Tokyo Game Show schon spielbar ist. Von dort erreicht uns das unten stehende Gameplay-Video der dortigen Demo. Einen Termin hat das neue Spiel noch nicht.
Das erste Gameplay:
via Gematsu Bildmaterial: Lollipop Chainsaw 2 Back2Back, Dragami Games, JP Universe
6 Kommentare
Glaube das war zu früh zum zeigen xD
Das sieht noch krass nach ner beta aus. Vom look her sieht das auch nach UE5 aus. Hoffentlich wird es noch etwas stilisierter.
Außerdem höre ich da Zombie Stock Sounds aus Resi2R?
Sieht schon echt stark nach Frühphase aus. Und ich hoffe bei dem simplen Gameplay bleibt das Ganze nicht, sonst hat es sich auch kein Stück weiterentwickelt.
Ich weiß nicht was ihr habt. Ich finde es nicht schlecht. Sieht nicht so langweilig und glatt aus, wie die aktuellen Unreal Engine Titel.
Genau deiner meinung
ich find es sieht schonmal ganz gut aus
Ich könnte um ne Packung Kaugummi wetten, dass die Vollversion nicht wirklich anders ausschauen wird, sich nicht attraktiver spielen wird als das, was man dort sieht und vermutlich nochmal ne Stufe unter dem bereits nicht berauschendem Erstling liegen wird, weil hier die großen Namen wie Suda51, Akira Yamaoka und James Gunn fehlen werden. Und selbst mit diesem Trio war Teil 1 alles andere als berauschend, auch, wenn ich das nie so recht nachvollziehen konnte. Danach kam ja diese seltsame Remaster, welches nachträglich noch zensiert wurde? Irgendwas war doch damit!
Und jetzt schustert man hier irgendwie einen zweiten Teil zusammen. Romeo is a Dead Man sieht kaum besser als das gezeigte hier aus, überzeugt aber halt durch diesen ganzen absurden Grasshopper-Irrsinn (positiv gemeint). Ich glaube zwar auch, dass das komplette Spiel dann durchaus besser ausschauen wird, aber ganz ehrlich, da wird doch kein Hahn großartig nach krähen.
Da ist Hajime Tabata dann nun nach seinen ambitionierten Plänen mit seinem Studio gelandet. Von einem geplanten AAA-JRPG, welches mittlerweile komplett eingestampft sein dürfte hin zu Lolipop Chainsaw 2. Tut mir auch irgendwie leid für ihn. Dass das ganze hier vermutlich nicht mehr als ne Auftragsarbeit ist, um das Studio überhaupt noch führen zu können, liegt nahe.
Aber vielleicht passt es am Ende ja auch. Ich habe so leichte Zweifel daran aber ich lasse mich auch gerne vom Gegenteil überzeugen, wenn da am Ende guter Trash bei entstehen sollte.