Wir sind mitten in der „Renaissance“ rundenbasierter RPGs, glaubt ein „Final Fantasy“-Director

Es ist gar nicht so lange her, da galten rundenbasierte Kampfsysteme schlichtweg als altmodisch. Zumindest aber sind sie nichts mehr für die breite Masse, so eine verkürzte Meinung. Nun gab es in der letzten Zeit durchaus Spiele, die das Gegenteil bewiesen haben.
So richtig „weg“ waren rundenbasierte Spiele nie. Aber aktuell erleben sie so etwas wie eine „Renaissance“ – das glaubt jedenfalls Hiroto Furuya, Director von Final Fantasy Resonance. Das „erste Final Fantasy in HD2D“ setzt ebenfalls auf ein klassisches, rundenbasiertes Kampfsystem.
„Wenn man sich die aktuelle weltweite Entwicklung ansieht, scheint es eine Renaissance von rundenbasierten RPGs und JRPGs zu geben“, so Furuya im Gespräch mit RPGsite. „Es ist so, als würden sie noch einmal neu entdeckt.“
„Wir betrachten Final Fantasy Resonance als einen Teil dieser übergreifenden Welle oder dieses Trends. Ich denke, die Faszination klassischer RPGs und der Spaß, den sie bieten, sind wirklich bemerkenswert. Wir versuchen, dies mit Final Fantasy Resonance einzufangen – wollen es aber nicht dabei belassen“, erklärt Furuya weiter.
„Wir wollten sicherstellen, dass wir dem Publikum auf der ganzen Welt ein neues Erlebnis, einen neuen Titel, bieten“, sagt Furuya. Ein paar neue Ideen und oder moderne Elemente dürfen’s also schon sein. Final Fantasy Resonance bietet da zum Beispiel ein Stagger-System.
Wie sich das spielt, könnt ihr aktuell schon selbst herausfinden. Eine Demo zu Final Fantasy Resonance ist bereits verfügbar. Während sie herunterlädt, lest doch unsere Preview zum Spiel. Final Fantasy Resonance wird am 22. Oktober 2026 erscheinen. Eine physische Version gibt es für Switch, Switch 2 und PS5 – diese ist bei Amazon* vorbestellbar.
via GamesRadar, Bildmaterial: Final Fantasy Resonance, Square Enix, Team Asano, Lancarse
11 Kommentare
Ein möglichst breites Publikum spricht man idealerweise mit einem stilistisch möglichst breit gefächerten Angebot an. Es über den kleinsten gemeinsamen Nenner zu tun, geht meistens nicht dauerhaft gut, weil viele dann irgendwann anfangen zu suchen, ob es nicht noch irgendwas anderes gibt, das die eigenen Vorlieben wirklich anspricht. Genau auf diese Weise gelangen Leute übrigens in Nischenwelten - was per se natürlich erst mal nichts Schlechtes ist.
Zum Artikel: Ich finde, dass es heute nicht spürbar mehr oder weniger rundenbasierte RPGs gibt als vor 10 Jahren, hätte grundsätzlich mit einer höheren Releasedichte solcher Games aber kein Problem.
Das sagen die doch jetzt nur um ihre Fehlentscheidungen schön zu reden. Ja es gab mal mehr oder mal weniger, aber ich habe konstant rundenbasierte Spiele bekommen in den letzten 35 Jahren.
Dieses Argument mit dem "altbacken" muss auch verschwinden, Action Buttonsmasher gab es schon lange vor Rundenbasierten Spielen, und die einzigen die es meist als langweilig einstufen sind die die überhaupt nicht zocken oder nichts mit Tiefe wollen 🤷🏻♂️
Meiner Meinung nach hat er nicht recht und unter den Gamern gab es immer genug die diese Art Spiele lieben und es sind auch nicht gerade wenige die genau auf diese Spiele emotional zurück blicken , ob FF, DQ, Pokemon, BoF, Fire Emblem, Lufia usw usw usw.
Nimm noch "Zeitgemäß" mit dazu. Ich zuck immer zusammen wenn jemand das in einem Argument bringt xD
Das ist der Punkt. Es gibt halt so einige, die sich ein rundenbasiertes Spiel wünschen, was mal wieder so richtig hohe Production Values hat. Sowas wie Lost Odyssey beispielsweise. Wobei ich auch bedingt sagen würde, dass Atlus die Nische irgendwo füllt. Sie haben nicht die stärkste Technik, aber gleichen das durch einen unglaublichen Style aus - und das ist am Ende für mich wichtiger als die Technik, denn P5 sieht immer noch großartig aus.
Jetzt kam dann auf einmal Clair Obscur und hat gezeigt: Hey, es geht ja doch! Wir können ein rundenbasiertes Spiel machen, was auch erstaunlich hohe Production Values hat. Sogar mit Elementen, wo einem immer eingeredet werden sollte, dass das ja "veraltet" sei und keiner mehr brauche, wie eine Weltkarte. Und es kam ziemlich gut an, weil es eben doch eine Marktlücke darstellt.
Oder, anders formuliert: Ja, es gab über die Jahre mehr als genug rundenbasierte JRPGs. Aber die waren größtenteils nischig, kein Mainstream. Ob das nun ein gutes Ziel ist, unbedingt im Mainstream sein zu wollen ist dabei ne andere Frage - weil damit halt auch gewisse "sichere" Designentscheidungen einhergehen.
Wäre nur ganz schön, wenn Square Enix auch mal ne Renaissance an Qualität in Sachen AAA-Games feiern würde. Dass sie richtig gute AA-Titel abliefern können und mit HD-2D auch was richtig gelungenes geschaffen haben, dort auch weiter experimentieren mit verschiedenen Gameplay-Stilen und auch rundenbasierte Kampfsysteme zurückbringen, alles schön und gut, aber das große Geschäft bei Square Enix lässt viele Wünsche unerfüllt. Besonders wenn ich nach wie vor fast täglich ne Hamaguchi-Wasserstandsmeldung lesen muss, dass man sich einfach nicht von Final Fantasy VII lösen kann. Ich gönne jedem einzelnen Fan Revelation, ungelogen, auch, wenn es nicht immer danach klingen mag. Aber ich gönne vor allem auch allen anderen, endlich mal wieder fantastische Big Budget Titel von Square Enix zu erleben und nicht irgendwelche Matsuda-Altlasten, die sich seit vielen Jahren in der Entwicklungshölle befinden.
Dass Turn-Based ne Renaissance widerfährt sehe ich halt absolut gar nicht. Sowohl Square Enix feiert damit seit Jahren weitere Erfolge im HD-2D Segment. Atlus setzt Millionen verkaufte Exemplare mit dem Konzept ab. Und dann gab es da eben noch ganz kleine Spiele wie Baldur's Gate 3 und Clair Obscur^^ FF Resonance reiht sich da lediglich in einer langen Liste ein. Und ich habe auch keine Zweifel an den Qualitäten des Spiels. Muss immer noch die Demo spielen.