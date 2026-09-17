Ihr kennt ihn als Pennywise: Dieser Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in Kojimas Physint

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Physint nach dem überraschenden Ausstieg von Sony Interactive Entertainment nun von Xbox Game Studios veröffentlicht wird. Jetzt gibt es bereits die nächste große Neuigkeit zu Hideo Kojimas Action-Spionage-Spiel.
Zum Abschluss der Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast tauchte Hideo Kojima persönlich auf und bestätigte Bill Skarsgård als Hauptdarsteller von Physint. Der schwedische Schauspieler ist insbesondere für seine Rolle als Pennywise in Es und Es Kapitel 2 bekannt.
Kojima präsentierte außerdem ein neues Poster zum Spiel. Darauf sind Skarsgård und Charlee Fraser zu sehen. Das verwendete Foto schoss Kojima sogar persönlich.
Bill Skarsgård übernimmt die Hauptrolle
Kojima erklärte, dass er und Skarsgård schon seit längerer Zeit gegenseitige Fans ihrer Arbeit seien und sich nun gemeinsam in dieses neue Abenteuer stürzen würden. Erste Vorbereitungen fanden bereits Anfang des Jahres statt.
„Wir sind beide schon seit Langem Fans der Arbeit des anderen und haben beschlossen, dieses neue Abenteuer gemeinsam in Angriff zu nehmen“, so Kojima. Kostümanproben, Scans und Kameratests mit Skarsgård und Fraser hätten ihm zusätzlich großes Vertrauen in die Richtung des Projekts gegeben.
Skarsgård dürfte vielen neben seiner Pennywise-Rolle auch aus Nosferatu, Barbarian, The Crow, John Wick: Chapter 4, Atomic Blonde oder Boy Kills World bekannt sein.
Der Cast von Physint wächst damit weiter. Bereits bestätigt sind Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe. Weitere Besetzungsmitglieder sollen zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.
Nach Sony übernimmt jetzt Xbox
Die Neuigkeiten sind vor allem vor dem Hintergrund der vergangenen Monate interessant. Ursprünglich wurde Physint 2024 als gemeinsames Projekt von Kojima Productions und Sony Interactive Entertainment angekündigt. Im Juni 2026 informierte PlayStation das Studio jedoch überraschend darüber, das Projekt nicht weiterzuführen.
Kojima Productions suchte daraufhin mehrere Monate nach einem neuen Partner – und fand diesen schließlich bei Xbox. Erst vergangene Woche wurde offiziell bestätigt, dass Xbox Game Studios Physint veröffentlichen wird. Die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Kojima Productions umfasst damit künftig nicht nur OD, sondern auch Physint und soll sich sogar auf Film- und Fernsehprojekte erstrecken.
Bei Physint bleibt dagegen weiterhin vieles offen. Plattformen und ein Veröffentlichungszeitraum wurden noch nicht genannt. Zumindest wissen wir jetzt aber, wer im Zentrum von Kojimas neuem Spionage-Abenteuer stehen wird.
Die Ankündigung:
via Xbox, Bildmaterial: Physint, Kojima Productions
1 Kommentar
Ich glaube, rein zufällig und nur weil die TGS aktuell läuft war dieser Koji-Pro Blowout zusammen mit Microsoft vermutlich nicht zufällig gewählt. Das war sicherlich dann auch ne Ansage an Sony, dass man eben mit diesem großen Name sich nun auch ordentlich schmücken wird. Traditionell zur TGS bleiben ja die Sony-Kanäle allesamt kalt. Zumindest habe ich bis auf etwas Headset Werbung nichts mitbekommen. Besonders auffällig ist eben in dem Video, dass mehrmals auch erwähnt wird, dass die Projekte smooth vorankommen. Vielleicht ne Gegenantwort darauf, dass der Sony-Deal eben daran scheiterte, weil man nicht häufig genug spielbare Ergebnisse abgeliefert hat (grundsätzlich eine Vorgabe von Sony, spielbare Builds in gewissen Intervallen vorzeigen zu müssen).
Ich würde mir für Bill Skarsgård wirklich wünschen, dass er eben von diesem Johnny Depp 2.0 Klischee wegkommt, da ich finde, dass er, eben wie Johnny Depp, schauspielerisch richtig was auf dem Kasten hat. Der Vergleich zu Johnny Depp rührt eben daher, dass der den meisten halt auch kostümiert und mit viel Schminke in Erinnerung geblieben ist, die ernsten Rollen gerne mal auf der Strecke geblieben sind bei seiner Vita. Sein neuer Film geht ja auch wieder in diese Richtung, wo er stark unkenntlich gemacht wurde.
Besonders aber da hier in der News Barbarian erwähnt wird: Da war er einfach großartig. Kein Kostüm, keine Maskierungen - einfach er selbst. Und wenn er will, kann er von jetzt auf gleich eben wie der netteste Mensch wirken oder eben unheilvoller als jeder Slasher-Killer. Er war ja bei Barbarian auch noch als Producer am Start, insofern wird er wohl den Werdegang seiner Rolle mitbestimmt haben. Er macht schon sein eigenes Ding, was auch nötig ist, um dauerhafte Vergleiche mit dem sehr berühmten Vater und dem nicht minder berühmten Bruder aus dem Weg gehen zu können.
Vorhin hatte ich mal bei ResetEra reingeschaut, weil man dort immer direkt auf einem Blick schnell an aktuelle News kommt und ob irgendwas halbwegs interessantes auf der TGS angekündigt wurde. Und die negative Energie bezüglich der Physint war mal wieder erstaunlich. Wie kann Kojima es immer wagen, bekannte Gesichter aus Hollywood zu nutzen.
Was dabei vielleicht ganz interessant ist: Es wird mit großer Wahrscheinlichkeit Live-Action-Aufnahme zu Physinth geben. Ganz ohne bekannte Namen wäre so ein Unterfangen dann kaum möglich. Es erinnert ein wenig an Quantum Break von Remedy, welches ja eine komplette Companion-Serie (relativ hochkarätig besetzt) im Schlepptau mit Darstellern aus dem Spiel hatte. Ging komplett nach hinten los für Microsoft. Insofern ist es etwas überraschend, dass man sich auf so ein Multimedia-Projekt nun nochmal einlässt. Allerdings haben sich die Zeiten da auch geändert und ich denke, Kojima wird es etwas geschickter anstellen als Remedy damals, die sich ziemlich übernommen hatten. Und Remedy hat nun einige Jahre diesen Mix aus Videospiel und Live-Action quasi nun perfektioniert. Control Resonant wird daran mit großer Wahrscheinlichkeit anknüpfen. Da muss dann auch Kojima mit Physint sich am Ende dran messen lassen.