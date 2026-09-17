Ihr kennt ihn als Pennywise: Dieser Schauspieler übernimmt die Hauptrolle in Kojimas Physint

Erst vor wenigen Tagen wurde bekannt, dass Physint nach dem überraschenden Ausstieg von Sony Interactive Entertainment nun von Xbox Game Studios veröffentlicht wird. Jetzt gibt es bereits die nächste große Neuigkeit zu Hideo Kojimas Action-Spionage-Spiel.

Zum Abschluss der Xbox Tokyo Game Show 2026 Broadcast tauchte Hideo Kojima persönlich auf und bestätigte Bill Skarsgård als Hauptdarsteller von Physint. Der schwedische Schauspieler ist insbesondere für seine Rolle als Pennywise in Es und Es Kapitel 2 bekannt.

Kojima präsentierte außerdem ein neues Poster zum Spiel. Darauf sind Skarsgård und Charlee Fraser zu sehen. Das verwendete Foto schoss Kojima sogar persönlich.

Bill Skarsgård übernimmt die Hauptrolle

Kojima erklärte, dass er und Skarsgård schon seit längerer Zeit gegenseitige Fans ihrer Arbeit seien und sich nun gemeinsam in dieses neue Abenteuer stürzen würden. Erste Vorbereitungen fanden bereits Anfang des Jahres statt.

„Wir sind beide schon seit Langem Fans der Arbeit des anderen und haben beschlossen, dieses neue Abenteuer gemeinsam in Angriff zu nehmen“, so Kojima. Kostümanproben, Scans und Kameratests mit Skarsgård und Fraser hätten ihm zusätzlich großes Vertrauen in die Richtung des Projekts gegeben.

Skarsgård dürfte vielen neben seiner Pennywise-Rolle auch aus Nosferatu, Barbarian, The Crow, John Wick: Chapter 4, Atomic Blonde oder Boy Kills World bekannt sein.

Der Cast von Physint wächst damit weiter. Bereits bestätigt sind Charlee Fraser, Don Lee und Minami Hamabe. Weitere Besetzungsmitglieder sollen zu einem späteren Zeitpunkt vorgestellt werden.

Nach Sony übernimmt jetzt Xbox

Die Neuigkeiten sind vor allem vor dem Hintergrund der vergangenen Monate interessant. Ursprünglich wurde Physint 2024 als gemeinsames Projekt von Kojima Productions und Sony Interactive Entertainment angekündigt. Im Juni 2026 informierte PlayStation das Studio jedoch überraschend darüber, das Projekt nicht weiterzuführen.

Kojima Productions suchte daraufhin mehrere Monate nach einem neuen Partner – und fand diesen schließlich bei Xbox. Erst vergangene Woche wurde offiziell bestätigt, dass Xbox Game Studios Physint veröffentlichen wird. Die Zusammenarbeit zwischen Microsoft und Kojima Productions umfasst damit künftig nicht nur OD, sondern auch Physint und soll sich sogar auf Film- und Fernsehprojekte erstrecken.

Bei Physint bleibt dagegen weiterhin vieles offen. Plattformen und ein Veröffentlichungszeitraum wurden noch nicht genannt. Zumindest wissen wir jetzt aber, wer im Zentrum von Kojimas neuem Spionage-Abenteuer stehen wird.

Die Ankündigung:

via Xbox, Bildmaterial: Physint, Kojima Productions