Die „Storylücke“ von Solo Leveling bekommt bald ihr eigenes Videospiel

Netmarble hat im Rahmen der Tokyo Game Show 2026 zwei neue Trailer zu Solo Leveling: KARMA gezeigt: einen umfassenden Game-Overview-Trailer und einen narrativ aufgeladenen Cinematic-Story-Trailer. Beide gehen auf die Storylücke von 27 Jahren des Manhwa ein.

Der Game-Overview-Trailer erklärt die Kernmechaniken und den Gameplay-Loop von KARMA. Im Zentrum steht ein flüssiges, schnelles Kampfsystem mit nahtlosem Wechsel zwischen verschiedenen Waffen und Spielstilen wie Dolchen, Schwertern und weiteren, das in ein Roguelite-System eingebettet ist.

Besonderes Highlight dabei: Die Shadow Army lässt sich zum Teil direkt steuern. In der Demo am Netmarble-Stand bei der Tokyo Game Show können Fans über 200 Buff-Typen und acht spielbare Charaktere testen, darunter auch Schatten wie Bellion.

Der Cinematic-Story-Trailer taucht dagegen tiefer in die Lore ein und zeigt Sung Jinwoos einsamen Kampf im Dimensional Gap während des 27-jährigen Krieges gegen die Monarchen – und füllt damit eine Storylücke im Original-Webtoon.

Das Spiel bietet eine neue Storyline rund um den endlosen Krieg in bislang unbekannten Gebieten. Zusätzlich gibt es eine völlig neue Riege an Charakteren, welche die neue Geschichte vorantreiben.

Solo Leveling: KARMA erscheint noch 2026 für PCs, iOS und Android – und voraussichtlich auch zuerst in Südkorea und Japan, wo bereits die Vorregistrierungen laufen. Als Belohnungen gibt es unter anderem das „Sung Jinwoo Predator Outfit“, den „Shadow Monarch Halo“ und weitere Ingame-Items.

TGS 2026 Trailer:

via ANN, InvenGlobal, Bildmaterial: Solo Leveling: KARMA, Netmarble, Netmarble Neo