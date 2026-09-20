Die nächsten zwei SNES-Klassiker werden für moderne Plattformen neu aufgelegt

Secret of Mana, Star Ocean, Super Mario RPG und Terranigma – Neuauflagen von SNES-Klassikern gehen immer, oder? Hier reiht sich heute Lufia I & II: The Sinistrals Saga von Taito ein. Die Spiele erscheinen 2027 für Switch 2, Switch, PC-Steam und PS5 und werden von Clear River Games in den Westen gebracht.

Lufia & the Fortress of Doom, das erste Lufia-Spiel für SNES, findet damit genau genommen erstmals den Weg in den Westen. 1993 erschien es nur in Japan und Amerika. Lufia II: Rise of the Sinistrals (ebenfalls SNES) war 1997 auch ein Auftritt in Europa vergönnt. Jetzt sind beide Spiele also in einer Sammlung zurück.

Von Lufia II gab es allerdings tatsächlich schon mal eine Neuauflage, nämlich 2010 für Nintendo DS. Das Remake droppte damals die „2“ im Titel und nannte sich Lufia: Curse of the Sinistrals. Auch spielerisch änderte sich einiges. Die Neuauflagen von Taito bleiben aber offensichtlich nah an den Originalen.

Über Neuerungen ist bisher nichts bekannt. Taito wirbt mit einer „liebevollen Portierung“, die für „modernes Spielen“ optimiert sei. Das klingt nach einer Umsetzung, die wohl einigermaßen 1:1 geschehen wird – plus den üblichen Quality-of-Life-Features.

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Lufia I & II: The Sinistrals Saga, Taito, Clear River Games