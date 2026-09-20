Die nächsten zwei SNES-Klassiker werden für moderne Plattformen neu aufgelegt

Secret of Mana, Star Ocean, Super Mario RPG und Terranigma – Neuauflagen von SNES-Klassikern gehen immer, oder? Hier reiht sich heute Lufia I & II: The Sinistrals Saga von Taito ein. Die Spiele erscheinen 2027 für Switch 2, Switch, PC-Steam und PS5 und werden von Clear River Games in den Westen gebracht.
Lufia & the Fortress of Doom, das erste Lufia-Spiel für SNES, findet damit genau genommen erstmals den Weg in den Westen. 1993 erschien es nur in Japan und Amerika. Lufia II: Rise of the Sinistrals (ebenfalls SNES) war 1997 auch ein Auftritt in Europa vergönnt. Jetzt sind beide Spiele also in einer Sammlung zurück.
Von Lufia II gab es allerdings tatsächlich schon mal eine Neuauflage, nämlich 2010 für Nintendo DS. Das Remake droppte damals die „2“ im Titel und nannte sich Lufia: Curse of the Sinistrals. Auch spielerisch änderte sich einiges. Die Neuauflagen von Taito bleiben aber offensichtlich nah an den Originalen.
Über Neuerungen ist bisher nichts bekannt. Taito wirbt mit einer „liebevollen Portierung“, die für „modernes Spielen“ optimiert sei. Das klingt nach einer Umsetzung, die wohl einigermaßen 1:1 geschehen wird – plus den üblichen Quality-of-Life-Features.
Der erste Trailer:
Bildmaterial: Lufia I & II: The Sinistrals Saga, Taito, Clear River Games
15 Kommentare
Hätte man ja gleich alle 3 Lufia Teile neu auflegen können. D: Naja zumindest die ersten beiden. Man will sich ja nicht beschweren zumindest werden jetzt viele Klassiker neu aufgelegt, andererseits könnte man den Entwicklern auch den Verlust von neuen Ideen vorwerfen oder das Spielen auf Sicherheit für möglichst viel Umsatz. ^ ^
nett, aber werden halt auch nur Ports wie Terranigma, aber schön das man so diesmal beide Spiele in einem kriegen wird.. wenn das so weiter geht, könnt ich mir ja glatt vorstellen, das die weiter machen mit Secret of Evermore :3
Finde ich sehr schön, Lufia 2 ist für mich eines der unterschätztesten SNES Spiele, zumindest im allgemeinen, hier im Forum kennen und schätzen die Reihe ja einige, aber abseits davon habe ich das Gefühl gehabt das die Spiele komplett in der Vergessenheit versunken sind.
Oh cool. Ich musste grad mal nachgucken, welches Lufia ich nochmal habe... Aber das war keins von den zweien, sogar der dritte Teil von der 3DS Virtual Console. Noch nicht gespielt. Nun bin ich gar etwas froh drum, da ich so nun bei Teil 1 bequem anfangen kann.
Original hab ich die Reihe eh noch nie gespielt, also bin ich auch da genauso gespannt, wie bei Terranigma.
2027 wird wohl ein gutes Spielejahr für mich : D
Nur nebenbei.. Teil 1 ist nicht wirklich Teil 1, da Teil 2 ein Prequel ist, also genaugenommen ist Teil 1 der teil 2 daher
wer also die Story richtig rum spielen will, sollt immer mit unserem Lufia "2" starten und danach erst Lufia 1 zocken, das bei uns ja nie erschien