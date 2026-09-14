Zeitreise-RPG will mit Square-Enix-Veteranen den „Geist der späten 90er“ aufleben lassen

Marvelous hat Eternal Anima angekündigt, das man zuvor als „Project Life is RPG“ angeteasert hat. Um sich daran zu erinnern, müsst ihr aber wohl tief in eurem Hinterstübchen suchen. Das war nämlich bei einem Marvelous Showcase im Mai 2023 – vor mehr als drei Jahren.

Jetzt ist man offensichtlich so weit und kann mehr verraten. Und diese Details machen neugierig! Das Zeitreise-RPG stammt nämlich aus der Feder von Katsuhisa Higuchi, der in unterschiedlichsten Positionen an vielen Square-Enix-Spielen gearbeitet hat.

Neben Katsuhisa Higuchi arbeiten weitere Square-Enix-Veteranen an Eternal Anima. Allen voran steuert Kazushige Nojima (Final Fantasy VII) das Szenario bei, das auf einem Konzept von Keisuke Makino basiert, der für seinen Beitrag an Persona 5 und Metaphor: ReFantazio bekannt ist. Am Soundtrack arbeitet Hitoshi Sakimoto, dessen Klänge ihr aus Final Fantasy XII und Final Fantasy Tactics kennt.

Erklärtes Ziel dieses namhaften Teams ist es, mit Eternal Anima „den Geist der JRPGs der späten 1990er und frühen 2000er Jahre wieder aufleben“ zu lassen. Dabei will man mit einer „ambitionierten Zeitreise-Handlung, moderner Grafik und strategische Neuerungen“ in einem traditionellen rundenbasierten Gameplay glänzen.

Durch die Epochen

Unser Held Wade findet sich in einem epochenübergreifenden Abenteuer wieder, in dem seine tiefsten Überzeugungen auf die Probe gestellt werden. „Zusammen mit einer bunten Gruppe neuer Verbündeter, die versuchen, eine gefährliche Reise zu überleben, muss Wade durch die Zeit reisen, um Zivilisationen der Vergangenheit vor Katastrophen zu bewahren und die Geheimnisse einer verlorenen Geschichte zu lüften.“

Eternal Anima erscheint am 4. März 2027 für Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox Series sowie PC-Steam. Es gibt auch eine physische Standard-Edition und sogar eine Limited Edition, die jeweils schon bei Amazon* vorbestellbar sind. Macht euch das Team neugierig, oder reicht schon der folgende Trailer?

Der erste Trailer:

Bildmaterial: Eternal Anima, Marvelous