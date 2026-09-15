Das nächste Spiel der Pokémon-Macher ist definitiv nicht das, was ihr erwartet

Nach Beast of Reincarnation wartet bereits das nächste Projekt von Game Freak auf seine Veröffentlichung. Und mit dieser Ankündigung dürften wohl die wenigsten gerechnet haben: Das Pokémon-Studio arbeitet an einem sogenannten „Laundry Game“ für Smartphones.
Ame no Chi Hare Onna (lose übersetzt: „Rainy Day, Sunny Girl“) entsteht gemeinsam mit Chronogate und soll im kommenden Winter als Free-to-play-Titel für iOS und Android in Japan erscheinen.
Besonders prominent ist auch die kreative Leitung: Shigeru Ohmori, langjähriger Pokémon-Director und Concept sowie Senior Director von Pokémon Pokopia, fungiert als Director und Producer.
Das echte Wetter wird Teil des Spiels
Eine zentrale Besonderheit ist die Verbindung zum realen Wetter in Japan. Aktuelle Wetterbedingungen und Vorhersagen sollen verschiedene Bereiche des Spiels beeinflussen und Ame no Chi Hare Onna damit zu einer Art täglichem Begleiter machen.
Schauplatz ist das moderne Japan. Im Mittelpunkt steht Hare Onna, ein Magical Girl, das Wetter in Energie verwandeln und damit die Stimmung der Menschen aufhellen kann. Begleitet wird sie von Kumorin, einem Boten der Götter, der ihr diese Kräfte verleiht. Gemeinsam sollen die beiden den Menschen in Japan Freude und Sonnenschein bringen.
Hare Onna wird von Hiyori Kono gesprochen und von Aki Minamino designt. Kumorin erhält seine Stimme von Yuki Nagano, während das Design von Game-Freak-Künstlerin Kyoko Abe stammt.
Schon am 14. September möchte Game Freak in einem ersten Livestream mehr über die Entstehung und die Charaktere verraten. Das Ganze könnt ihr euch hier anschauen. Weitere Details sollen anschließend auf der Tokyo Game Show 2026 folgen, die vom 17. bis 21. September stattfindet.
Ob Ame no Chi Hare Onna irgendwann auch außerhalb Japans erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt.
Der Trailer:
via Gematsu, Bildmaterial: Ame no Chi Hare Onna, Game Freak, Chronogate
3 Kommentare
„Laundry Game“ für Smartphones, wieder was gelernt, Wetterdaten aus der Realität, die das Spielgeschehen beeinflussen... ^^"
Ich hatte mich tatsächlich die ganze Zeit auch gefragt was es damit auf sich hat
Die Bezeichnung „Laundry Game“ kommt tatsächlich direkt von der Ursprungsidee des Spiels. Game Director Shigeru Ohmori erzählte, dass er nach der Entwicklung von Pokémon Karmesin und Purpur verschiedene neue Spielkonzepte ausprobieren wollte.
Bei Ame Nochi Hare Onna kam ihm die Idee, als er seine Frau beim Wäschewaschen beobachtete. Dabei fiel ihm auf, dass Wäsche und Wetter unmittelbar zusammenhängen: Man wäscht Kleidung, schaut auf die Wettervorhersage und entscheidet danach, wann beziehungsweise wie gut sie trocknen kann. Ohmori fragte sich, ob sich daraus ein Gameplay-Loop entwickeln ließe.
Genau das wurde schließlich zum Kern des Spiels: Die Magical Girls kämpfen gegen lebendigen Müll, machen dabei ihre Outfits schmutzig und müssen anschließend Wäsche waschen. Wie effizient die Kleidung trocknet, hängt wiederum von realen Wetterdaten ab – bei Sonnenschein schneller, bei Regen langsamer. Selbst Wettervorhersagen werden ins Kampfsystem eingebunden.
The More You Know …
Quelle: Automaton Media
Ich hatte da Posts auf X gesehen und mich schon gefragt, was das nun genau sein soll. Die Auto Übersetzung da ist ja ne Katastrophe, weshalb ich nicht sicher war, ob das mit dem Wetter korrekt war xD Aber anscheinend... klingt zumindest originell und an sich finde ich die Idee selber schon spannend auf ner kreativen Ebene.
Zum selber spielen find ich es aber furchtbar xD Ich hasse es ja schon, wenn Spiele an Echtzeit gekoppelt sind und damit quasi einen zwingen es zu bestimmten Zeiten zu spielen, Das machts eher zur Arbeit, als zum Spiel, find ich.
Naja, Handyspiel disqualifiziert es sowieso für mich xD Wobei ich zugeben muss, dass ich schon neugierig wär es einmal anzuschauen um zu gucken, wies in der Praxis gemacht ist, bevor ichs wieder lösche,.. Falls es zu uns kommen sollte, was ich nicht glaube, weiß auch nicht, wie leicht das umsetzbar wär wegen der Wettermechanik, würde ich es vielleicht einmalig auf meinem Grafiktablett ausprobieren^^