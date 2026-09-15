Das nächste Spiel der Pokémon-Macher ist definitiv nicht das, was ihr erwartet

Nach Beast of Reincarnation wartet bereits das nächste Projekt von Game Freak auf seine Veröffentlichung. Und mit dieser Ankündigung dürften wohl die wenigsten gerechnet haben: Das Pokémon-Studio arbeitet an einem sogenannten „Laundry Game“ für Smartphones.

Ame no Chi Hare Onna (lose übersetzt: „Rainy Day, Sunny Girl“) entsteht gemeinsam mit Chronogate und soll im kommenden Winter als Free-to-play-Titel für iOS und Android in Japan erscheinen.

Besonders prominent ist auch die kreative Leitung: Shigeru Ohmori, langjähriger Pokémon-Director und Concept sowie Senior Director von Pokémon Pokopia, fungiert als Director und Producer.

Das echte Wetter wird Teil des Spiels

Eine zentrale Besonderheit ist die Verbindung zum realen Wetter in Japan. Aktuelle Wetterbedingungen und Vorhersagen sollen verschiedene Bereiche des Spiels beeinflussen und Ame no Chi Hare Onna damit zu einer Art täglichem Begleiter machen.

Schauplatz ist das moderne Japan. Im Mittelpunkt steht Hare Onna, ein Magical Girl, das Wetter in Energie verwandeln und damit die Stimmung der Menschen aufhellen kann. Begleitet wird sie von Kumorin, einem Boten der Götter, der ihr diese Kräfte verleiht. Gemeinsam sollen die beiden den Menschen in Japan Freude und Sonnenschein bringen.

Hare Onna wird von Hiyori Kono gesprochen und von Aki Minamino designt. Kumorin erhält seine Stimme von Yuki Nagano, während das Design von Game-Freak-Künstlerin Kyoko Abe stammt.

Schon am 14. September möchte Game Freak in einem ersten Livestream mehr über die Entstehung und die Charaktere verraten. Das Ganze könnt ihr euch hier anschauen. Weitere Details sollen anschließend auf der Tokyo Game Show 2026 folgen, die vom 17. bis 21. September stattfindet.

Ob Ame no Chi Hare Onna irgendwann auch außerhalb Japans erscheinen wird, ist bislang nicht bekannt.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Ame no Chi Hare Onna, Game Freak, Chronogate