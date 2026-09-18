Ghibli-Vibes kein Zufall: Dieses neue Cozy-Spiel gehört offiziell zum „Ni no Kuni“-Universum

Schon bei der Vorstellung im vergangenen Jahr waren die Ähnlichkeiten zur Optik von Studio Ghibli kaum zu übersehen. Schließlich erinnerte Bloomwalker (damals hieß es noch Project Bloomwalker) damit ziemlich schnell an die berühmte Anime-Schmiede. Jetzt wird diese Verbindung sogar offiziell.

Netmarble und Entwickler Netmarble Neo haben zur Tokyo Game Show 2026 bestätigt, dass Bloomwalker tatsächlich im Universum von Level-5s Ni-no-Kuni-Reihe angesiedelt ist.

Das kommt aber nicht ganz überraschend: Netmarble Neo kennt die Marke bereits gut, denn das koreanische Studio entwickelte zuvor Ni no Kuni: Cross Worlds für mobile Geräte und den PC. Level-5 ist auch in den Copyright-Hinweisen auf der Steam-Seite von Bloomwalker zu finden.

Gleichzeitig wurden weitere Plattformen angekündigt. Neben Xbox Series und PCs via Steam sowie Microsoft Store erscheint das Cozy-Crafting-Abenteuer auch für PlayStation 5, Nintendo Switch 2 und Nintendo Switch. Einen Veröffentlichungstermin gibt es allerdings weiterhin nicht.

Mit einem wandelnden Haus durch die Welt

Schauplatz ist die Welt Luminoa, deren Heiligtümer von Verschmutzung heimgesucht wurden. Selbst die einstigen Wächter sind dem Wahnsinn verfallen und zu Verkörperungen dieser Verschmutzung geworden. Auch die kleinen Naturgeister, die bekannten Higgledies, sind bedroht.

Unser vielleicht ungewöhnlichster Begleiter ist dabei unser eigenes wanderndes Haus. Mit ihm reisen wir von Heiligtum zu Heiligtum und können an verschiedenen Orten Halt machen, um die Umgebung zu erkunden und Ressourcen zu sammeln.

Das Haus entwickelt sich im Laufe des Abenteuers ebenfalls weiter. Neue Funktionen verändern nicht nur seine Möglichkeiten, sondern auch sein Aussehen. Gleichzeitig hilft es dabei, die Verschmutzung aus der Welt zu vertreiben.

Und hinter der Haustür wartet noch einmal eine ganz eigene Welt. Dort befindet sich eine persönliche Taschendimension, die frei ausgebaut und dekoriert werden kann. Gebäude und Einrichtungen lassen sich errichten, während Familiars und Higgledies dort essen, schlafen und arbeiten. Nach und nach soll daraus ein immer lebendigeres Zuhause entstehen.

Gemeinsam basteln und Luminoa wiederaufbauen

Eine wichtige Rolle spielen außerdem die Familiars. Die handwerklich begabten BegleiterInnen besitzen eigene Geschichten und können näher kennengelernt werden. Mit wachsender Freundschaft werden neue Rezepte, Einrichtungen und Crafting-Möglichkeiten freigeschaltet.

Auch die Higgledies können umsorgt werden. Wer ihnen Nahrung und ein Zuhause bietet, kann im Gegenzug unter anderem Ressourcen erhalten. Mit den gesammelten Materialien stellen wir anschließend gemeinsam mit unseren BegleiterInnen neue Gegenstände her.

Diese werden wiederum benötigt, um Dörfer und Häuser wiederaufzubauen oder Geschenke für die BewohnerInnen herzustellen. Crafting, Beziehungen, der Ausbau der eigenen kleinen Welt und die Wiederherstellung von Luminoa greifen damit ineinander.

Passend zur Tokyo Game Show 2026 gibt es auch einen neuen Trailer zu sehen. Wann Bloomwalker für PS5, Switch 2, Switch, Xbox Series und PCs erscheint, bleibt vorerst offen.

Der neue Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Project Bloomwalker, Netmarble