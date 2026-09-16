Terranigma feiert Comeback mit physischen Sammlereditionen und erhält einen Termin

Erst vor wenigen Wochen wurde die Rückkehr von Terranigma offiziell gemacht, jetzt steht bereits das Veröffentlichungsdatum fest. Clear River Games bringt den legendären Action-RPG-Klassiker am 14. Januar 2027 zurück.

Erscheinen wird Terranigma für PlayStation 5, PlayStation 4, Xbox Series, Nintendo Switch 2, Nintendo Switch sowie PCs via Steam und GOG. Neben Englisch, Französisch und Spanisch werden auch natürlich wieder deutsche Texte unterstützt.

Damit wird das ursprünglich 1995 für Super Nintendo veröffentlichte Abenteuer erstmals überhaupt neu aufgelegt. Entwickelt wurde das Original seinerzeit von Quintet und gilt bis heute als einer der großen Action-RPG-Klassiker der 16-Bit-Ära.

Neuer Modus und zahlreiche Komfortfunktionen

Wer Terranigma möglichst originalgetreu erleben möchte, kann das weiterhin tun. Zusätzlich gibt es aber einen neuen Arranged Mode, der einige Anpassungen mitbringt. Magie verursacht darin mehr Schaden, eine Minikarte erleichtert die Orientierung und gespeichert werden kann überall.

Hinzu kommen zahlreiche moderne Komfortfunktionen wie eine Rückspulfunktion, frei belegbare Steuerung, schneller Zugriff auf Magie und Gegenstände sowie verschiedene Seitenverhältnisse und ein optionaler CRT-Filter. Ein Musikplayer und ein Museum sind ebenfalls dabei.

SammlerInnen bekommen zudem einiges geboten. Neben der Standardversion für 39,99 Euro auf PS5 und Xbox Series beziehungsweise 44,99 Euro auf „Switch 2“ erscheint eine Steelbook Edition für 64,99 Euro.

Ganz oben steht die Gaia Edition für 199,99 Euro. Sie enthält neben dem Spiel unter anderem eine Yomi-Figur, eine Nachbildung von Pandoras Büchse samt Spieluhr, ein 200-seitiges Artbook, eine Stoffkarte, einen Pixel-Pin sowie eine Auswahl des Soundtracks auf CD.

Die physische Nintendo Switch 2 Edition enthält das Spiel übrigens tatsächlich auf der Game Card und soll sowohl Switch als auch Switch 2 unterstützen. In den Stores von Limited Run Games und Clear River Games werdet ihr fündig, dort gibt es auch eine exklusive „Foil Editon“ mit foliertem Cover. Die Standard Edition wird im freien Handel erhältlich sein.

Wer nicht bis Januar warten möchte und zufällig auf der Tokyo Game Show unterwegs ist, kann Terranigma dort bereits ausprobieren. Vom 17. bis 21. September steht eine Demo in englischer und japanischer Sprache bereit. Terranigma erscheint am 14. Januar 2027 für Konsolen und PCs. Vorbestellungen der physischen Fassungen sind bereits möglich.

Der neue Trailer:

via RPG Site, Bildmaterial: Terranigma, Square Enix, Quintet, Kamui Fujiwara, Clear River Games