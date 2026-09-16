Wo Long 2: Wings of Ember erhebt sich im März und hat seit heute eine Alpha-Demo

Das erst im Juni beim Xbox Games Showcase überraschend angekündigte Wo Long 2: Wings of Ember hat von Koei Tecmo und Team Ninja heute schon einen konkreten Termin verpasst bekommen. Dazu gibt es neue Details zur Fortsetzung.

Zunächst die harten Fakten: Wo Long 2 erscheint am 4. März 2027 für Nintendo Switch 2, Xbox Series, PCs und PS5. Der Titel geht auch im Xbox Game Pass an den Start. Eine Alpha-Demo (nicht auf Switch 2) ist ab sofort verfügbar, aber nur bis zum 30. September spielbar.

Wo Long 2: Wings of Ember knüpft an den Erstling an und bringt Fans ins China des Jahres 208, wo nach den Ereignissen aus Wo Long: Fallen Dynasty, das Dorf des Protagonisten und seines Freundes Pang Tong durch Cao Caos Truppen auf ihrem Marsch zur Invasion der Jing-Provinz zerstört wird. Dsa Land wird in einen Krieg mit freigesetzten Dämonen gestürzt.

Spielerisch will sich der zweite Teil natürlich weiterentwickeln. Angriff und Verteidigung werden mit „weiterentwickelten Aktionen kombiniert werden, die bei diesem Nachfolger exklusiv sind.“ Die offenen Felder sollen mehr Freiheit bieten und Fans sollen sie frei erkunden können.

Neben einer Digital Deluxe Edition und einer Standard Edition wurde heute auch eine physische Version angekündigt. Dazu stehen die Details noch aus. Wo Long 2 wird japanische und englische Sprachausgabe sowie unter anderem deutsche Texte bieten.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Wo Long 2: Wings of Ember, Koei Tecmo, Team Ninja