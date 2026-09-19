Nach Comeback und Musk-Avance: Ikumi Nakamura zeigt neuen Trailer zu KEMURI

Erst vor einigen Wochen haben wir KEMURI nach jahrelanger Wartezeit wiedersehen dürfen. Bei der Tokyo Game Show legte UNSEEN nun nach und präsentierte eine Presse-Demo – dazu veröffentlichte man einen neuen Trailer.

Das Spiel vom neuen Studio von Ikumi Nakamura wurde bei den The Game Awards 2023 angekündigt. Zuvor war Nakamura bei der E3 2019 zum Branchen-Liebling avanciert; in den letzten Tagen hat sie den ein oder anderen Fan allerdings mit einer seltsamen Musk-Anbiederung verschreckt.

Aber KEMURI bleibt erstmal KEMURI: Es „entführt euch in ein Reich, in dem das Unvorhersehbare auf das Außergewöhnliche trifft, in einem Großstadtdschungel, in dem sich mysteriöse Kreaturen – YOKAI – unter der Bevölkerung verstecken. Werdet ein YOKAI-JÄGER und nutzt FOX WINDOW, um die Geheimnisse der Stadt zu lüften und das Gleichgewicht in die Welt zu bringen“, so die offizielle Einführung.

Nakamura beschrieb den Titel einst als „übernatürliches kooperatives Online-Action-Spieler-gegen-Feind-Spiel“. Es soll die reale Welt mit jener der Yokai verbinden und die intellektuelle Neugier der SpielerInnen wecken, die „wir im Laufe des Erwachsenwerdens verloren haben“.

KEMURI wird im Online-Koop-Modus mit bis zu zwei weiteren Spielenden absolviert, kann aber auch ganz alleine gespielt werden. Auch im Einzelspielermodus sei man in der Stadt nie wirklich alleine – Jäger und Yokai stehen stets zur Seite. KEMURI soll 2027 für PlayStation 5 und PCs erscheinen.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: KEMURI, UNSEEN