Der große PlayStation-Boykott verlief komplett im Sand, schätzt ein Analyst ein

Die Ankündigung, dass PlayStation ab 2028 keine physischen Spiele auf Disc mehr produzieren möchte, kommt bei einem Teil der Community weiterhin alles andere als gut an.
In den sozialen Netzwerken macht sich der Frust seitdem regelmäßig unter PlayStation-Beiträgen bemerkbar. Eine Petition fordert Sony auf, die Entscheidung umzukehren. Ende August wurde ein handfester Boykott ins Leben gerufen, um diesen Aufrufen auch Druck zu verleihen.
Vom 23. bis 30. August riefen einige Fans zum sogenannten „PlayStation Blackout“ auf. In diesem Zeitraum sollte PlayStation möglichst vollständig gemieden werden, um ein Zeichen gegen die geplante Digitalstrategie zu setzen. Schon im Vorfeld gab es allerdings Zweifel: Der Boykott hatte nicht nur ein festes Enddatum, sondern fand auch in einer Woche ohne große Neuerscheinungen statt.
Offenbar praktisch keine Auswirkungen
Wie der Branchenanalyst Mat Piscatella nun auf Bluesky erklärt, scheint die Aktion tatsächlich weitgehend wirkungslos geblieben zu sein. In den ausgewerteten Daten habe es „keinerlei nennenswerte Veränderungen bei der Spielerzahl oder der Nutzeraktivität“ gegeben. Weder bei der Zahl der SpielerInnen noch beim Engagement sei also eine nennenswerte Veränderung festgestellt worden.
Auch auf Reddit wird inzwischen über die Gründe diskutiert. Ein naheliegender Punkt: Die lautstarken Diskussionen in sozialen Netzwerken bilden nur einen kleinen Teil der gesamten PlayStation-Kundschaft ab. Entsprechend schwierig ist es, aus Online-Protesten tatsächlich eine Bewegung zu machen, die sich deutlich in Nutzungs- oder Verkaufszahlen niederschlägt.
Ob Sony seine Pläne deshalb noch einmal überdenkt, erscheint zumindest auf Basis dieses Boykotts eher unwahrscheinlich. Der „PlayStation Blackout“ selbst scheint Sony jedenfalls nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Habt ihr an der Aktion teilgenommen?
via The Gamer, Bildmaterial: Petition „Don’t Kill the Disc“
7 Kommentare
Selbst wenn ich dran gedacht hätte, hätte ich nicht mitmachen können, da ich sonst meine täglichen Login-Boni bei HSR verloren hätte.
Aber es ist leider so, wie es eigentlich immer ist mit Boykotten, Demonstrationen usw. Das ist eine Verschwendung von Zeit, Ressourcen und Nerven. Außer natürlich man ist eine verachtenswerte Gewerkschaft, die aus purem Egoismus der Gesellschaft Schaden zufügt, um ein Ergebnis zu nötigen. Man müsste mal überlegen, ob das im Sony-Fall auch geht, auch wenn ich nicht wüsste wie.
same XD
War aber ehrlich gesagt zu erwarten, dass der Blackout keine großen Auswirkungen haben wird. 😅 Die lautstarken Stimmen in den sozialen Netzwerken sind halt nur ein kleiner Teil der gesamten PlayStation-Kundschaft.
Ich persönlich kaufe digital schon länger nicht mehr im Playstation Store. Die App lässt mich sowieso nichts kaufen (ich komme in eine Endlosschleife der Verifizierung) und extra die Konsole anzumachen, nur um im Store etwas zu kaufen, mache ich dann auch nicht. XD
Was für eine Überraschung xD War eh ne Schnapsidee. Man müsste schon vernünftige Pläne ausarbeiten, um sich irgendwie Gehör zu schaffen, und nicht so ne Woche Inaktivität, die Sony maximal Serverkapazitäten spart xD
Ich benutze die App selbst nie, außer wenn ich mal wem schreibe. Also ist auf dem Handy installiert, aber hat sonst keinen großen Nutzen. Der Login sollte durch Passkeys aber sehr einfach mittlerweile sein. Da hatte Sony ja gerne mal Probleme damit, ne SMS zu versenden. Zum einen ist das sowieso ne unsichere Methode, zum anderen kann es passieren, dass man sich nicht einloggen kann, wenn man auf diese Login-Methode sitzt, weil der Service eben nicht funktioniert.
Ich hatte letztens ja meine Atelier Ryza Spiele für Switch verkauft, weil ich auf Atelier Ryza DX ausgewichen bin und hatte mich wegen der deutlich besseren Performance für das PS5 Bundle entschieden. Im Store auf der Konsole ist dieses Bundle partout nicht auffindbar über die Suche und ich weiß nicht, wie weit ich hätte scrollen müssen, um es im Sale irgendwo zu finden. Über den Web-Store war es aber ganz normal verfügbar und dort hatte ich noch nie ein Problem, ein Spiel zu kaufen. Ähnlich einfach wie über den eShop Webstore. Anders war es da leider schon häufiger über den Microsoft/Xbox Store. Ich hatte das Atelier Bundle aber dann auch nicht direkt über den Web-Store gekauft sondern es von dort auf die Wunschliste gepackt und wenige Sekunden später war es dann auch auf der Wunschliste auf der Konsole und konnte es von dort kaufen und direkt runterladen.
Also zumindest in Sachen Funktionalität kann ich dem PlayStation Store nicht viel vorwerfen außer die miserable Suchtmaschine auf Konsole. Dort mal ne Demo zu finden kann ja auch ein ziemlicher Akt sein.
Zu der Aktion selbst: Es war halt ne Aktion, die aus der Verzweiflung heraus geboren wurde. Solche Aktionen haben das Potential dazu, dass selbst einige der Ideengeber vermutlich selbst nicht mehr dran denken, wenn es dann so weit ist. Würde mich da sogar noch Weird anschließen, so eine Aktion kommt im ungünstigstem Falle ja sogar noch Sony selbst zugute, wenn die Server nicht so glühen
Es ist am Ende natürlich eher ein Zeichen, was man setzen möchte, um sich Gehör zu schaffen. Ich würde sogar aber so weit gehen, dass dann selbst dieser "No Disc No Buy" Spam in den Kommentaren und in Live-Chats größeren Einfluss hat, weil du damit Sony halt nerven kannst, besonders eben bei First Party Titeln. Damit haben sie vermutlich selbst nicht gerechnet, dass die Leute eben noch so investiert darin sind, diese Kommentarsektionen damit voll zu müllen. Auch das wird sie vermutlich nicht von ihren Plänen abbringen, aber es könnte durchaus Publisher davon abhalten, ne Partnerschaft mit Sony einzugehen. Denn die haben vermutlich großes Interesse daran, dass ihr Spiel eben nicht dadurch in Mitleidenschaft gezogen wird.
Ich werde erst später teilnehmen und zwar , indem ich keine PS6 kaufe. So sieht mein Protest aus. Ich hatte bisher jede PlayStation, selbst die mobilen Varianten. Danach bleiben für mich persönlich nur noch Nintendo und der PC.