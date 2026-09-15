Der große PlayStation-Boykott verlief komplett im Sand, schätzt ein Analyst ein

Die Ankündigung, dass PlayStation ab 2028 keine physischen Spiele auf Disc mehr produzieren möchte, kommt bei einem Teil der Community weiterhin alles andere als gut an.

In den sozialen Netzwerken macht sich der Frust seitdem regelmäßig unter PlayStation-Beiträgen bemerkbar. Eine Petition fordert Sony auf, die Entscheidung umzukehren. Ende August wurde ein handfester Boykott ins Leben gerufen, um diesen Aufrufen auch Druck zu verleihen.

Vom 23. bis 30. August riefen einige Fans zum sogenannten „PlayStation Blackout“ auf. In diesem Zeitraum sollte PlayStation möglichst vollständig gemieden werden, um ein Zeichen gegen die geplante Digitalstrategie zu setzen. Schon im Vorfeld gab es allerdings Zweifel: Der Boykott hatte nicht nur ein festes Enddatum, sondern fand auch in einer Woche ohne große Neuerscheinungen statt.

Offenbar praktisch keine Auswirkungen

Wie der Branchenanalyst Mat Piscatella nun auf Bluesky erklärt, scheint die Aktion tatsächlich weitgehend wirkungslos geblieben zu sein. In den ausgewerteten Daten habe es „keinerlei nennenswerte Veränderungen bei der Spielerzahl oder der Nutzeraktivität“ gegeben. Weder bei der Zahl der SpielerInnen noch beim Engagement sei also eine nennenswerte Veränderung festgestellt worden.

Auch auf Reddit wird inzwischen über die Gründe diskutiert. Ein naheliegender Punkt: Die lautstarken Diskussionen in sozialen Netzwerken bilden nur einen kleinen Teil der gesamten PlayStation-Kundschaft ab. Entsprechend schwierig ist es, aus Online-Protesten tatsächlich eine Bewegung zu machen, die sich deutlich in Nutzungs- oder Verkaufszahlen niederschlägt.

Ob Sony seine Pläne deshalb noch einmal überdenkt, erscheint zumindest auf Basis dieses Boykotts eher unwahrscheinlich. Der „PlayStation Blackout“ selbst scheint Sony jedenfalls nicht sonderlich beeindruckt zu haben. Habt ihr an der Aktion teilgenommen?

via The Gamer, Bildmaterial: Petition „Don’t Kill the Disc“