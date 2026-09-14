Live-Action-Prequel und Story-Trailer bereiten euch auf Ace Combat 8: Wings of Theve vor

Schon 2021 (!) hatte Bandai Namco erstmals enthüllt, dass man an einem neuen Serienteil zu Ace Combat arbeitet. Man hat sich alle Zeit der Welt gelassen – und dabei auch das 30-jährige Jubiläum der Serie im letzten Jahr verstreichen lassen. Aber gut Ding will eben Weile haben.

Jetzt ist Ace Combat 8: Wings of Theve* aber fast bereit, um mit euch in die Lüfte zu steigen. Am 2. Oktober wird das neue Ace Combat für PS5, Xbox Series und PC-Steam erscheinen. Die Marketing-Kampagne nimmt spürbar an Fahrt auf. Sie wird jetzt ergänzt um einen neuen Story-Trailer und ein Live-Action-Prequel!

HOUR ZERO heißt das Live-Action-Prequel zu Ace Combat 8: Wings of Theve. „Mit Josh Holloway (Lost, Yellowstone), Brandon Routh (Superman Returns) und Tamlyn Tomita (Cobra Kai) in den Hauptrollen wird die Kurzfilmserie in vier Folgen erscheinen, beginnend am 15. September 2026 und endend noch vor der Veröffentlichung des Spiels am 2. Oktober 2026.“

Ace Combat 8 „verspricht das bisher filmischste Erlebnis der Serie zu werden“, so Bandai Namco. Da passt das doch mit dem Live-Action-Prequel einwandfrei. Zum Spiel selbst gibt es heute auch neue Einblicke. Unten seht ihr den Story-Trailer.

HOUR ZERO:

Der Story-Trailer:

Bildmaterial: Ace Combat 8: Wings of Theve, Bandai Namco