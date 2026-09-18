Jetzt ist das Team komplett: Persona 4 Revival stellt Naoto Shirogane vor

Erst vor Kurzem war Teddie an der Reihe, jetzt macht Atlus das Investigation Team von Persona 4 Revival komplett. Im neuesten Charakter-Trailer steht Naoto Shirogane im Mittelpunkt – und damit das letzte Mitglied der Gruppe, das seinen eigenen Auftritt bekommt.

Naoto besucht das erste Jahr der Oberschule und stammt bereits aus der fünften Generation der Shirogane-Detektivfamilie. Trotz des jungen Alters arbeitet Naoto eng mit der Polizei zusammen und hilft bei der Untersuchung des mysteriösen Falls, der im Zentrum von Persona 4 steht. Als Persona steht Sukuna-Hikona zur Seite.

In der englischen Fassung wird Naoto von Amber Lee Connors gesprochen. Anime-Fans kennen sie möglicherweise als englische Stimme von Shoko Komi aus Komi Can’t Communicate. Im japanischen Original übernimmt erneut Romi Park die Rolle.

Damit sind nun nach und nach alle zentralen Mitglieder des Investigation Teams mit eigenen Charakter-Trailern vorgestellt worden.

Persona 4 Revival erscheint am 18. Februar 2027 für PlayStation 5, Xbox Series und PC via Steam und Microsoft Store. Bei Amazon* könnt ihr physisch vorbestellen, auch für PS5. Zum Start wird das Rollenspiel außerdem im Game Pass verfügbar sein. Die „Switch 2“-Version folgt am 20. Mai. Das Rollenspiel wird außerdem über Game Pass verfügbar sein.

Der Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: Persona 4 Revival, Atlus, P-Studio