Dieses neue „JRPG“ kombiniert Persona-Vibes mit Science-Fantasy

Schulalltag, Beziehungen, rundenbasierte Kämpfe und Entscheidungen: Das frisch angekündigte KAELIS: Seraph Protocol bringt einige Zutaten mit, bei denen insbesondere Persona-Fans hellhörig werden dürften.

Hinter dem Projekt steht das in Seoul ansässige YoshiYoshi Studio. Das charakterorientierte Singleplayer-JRPG soll 2028 für PCs via Steam erscheinen. Aktuell läuft eine Kickstarter-Kampagne mit einem Finanzierungsziel von 27.000 US-Dollar. Leider wurde Deutsch bisher noch nicht als unterstützte Sprache genannt.

Akademie-Alltag trifft Science-Fantasy

Die Geschichte spielt in Kaelis, der letzten Stadt der Menschheit. Nachdem die Welt vor 200 Jahren durch einen Krieg zerstört wurde, errichteten die Überlebenden die Stadt rund um eine geheimnisvolle Energie namens Lumina. Diese bringt allerdings auch gefährliche Verzerrungen hervor, die als „Noise“ bezeichnet werden.

Ihr spielt Shirakawa Kaito, der eines Tages nicht mehr als gewöhnlicher Bürger erkannt wird und schließlich als „Executor“ der Serenos Academy Noise-Vorfälle untersucht. Unterstützt wird er dabei von verschiedenen sogenannten Guardians, darunter Hoshimiya Amane, Tsukishiro Reina und Suiba Kotoha.

Beziehungen spielen dabei eine wichtige Rolle. Durch Gespräche, gemeinsame Zeit und Missionen stärkt ihr die Bindung zu euren BegleiterInnen und schaltet dadurch unter anderem gemeinsame Angriffe und Unterstützungsaktionen frei.

Kämpfen, ermitteln und das Schicksal beeinflussen

Die Kämpfe laufen rundenbasiert mit bis zu vier aktiven Charakteren ab. Insgesamt gibt es acht Lumina-Elemente mit unterschiedlichen Stärken und Schwächen. Von besiegten Noise lassen sich außerdem Kerne bergen, die an der Akademie zur Entwicklung und Verbesserung eurer Gruppe eingesetzt werden.

Interessant ist auch das Entscheidungssystem. Bei wichtigen Ereignissen kommt die sogenannte Armillary Sphere zum Einsatz und ein Würfelwurf beeinflusst den Verlauf. Beziehungen, gesammelte Informationen und vorherige Entscheidungen können dabei die Bedingungen verändern.

Zwischen den Einsätzen erkundet ihr Kaelis, verbringt Zeit mit euren BegleiterInnen und baut die Einrichtungen der Akademie aus. KAELIS: Seraph Protocol soll 2028 für PCs via Steam erscheinen. Weitere Plattformen sind bislang nicht angekündigt.

Der erste Trailer:

via Gematsu, Bildmaterial: KAELIS: Seraph Protocol, YoshiYoshi Studio