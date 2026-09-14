Die Neuauflage vom gefeierten Vanillaware-RPG Muramasa hat einen konkreten Termin

Das im Juni angekündigte Muramasa: Revenant Blades hat mit dem 4. Februar 2027 einen konkreten Termin von Marvelous erhalten. Die Neuauflage des gefeierten Vanillaware-Abenteuers erscheint dann für Nintendo Switch 2, Switch, PS5 und PCs.

Ein neues Gameplay-Video zeigt 10 Minuten aus dem Spiel, darunter Kämpfe und Erkundung sowie die überarbeitete Lokalisierung. Die Gameplay-Verbesserungen dürft ihr später in 4K bewundern. Auch die englische Sprachausgabe ist zu hören – deutsche Texte gibt’s zum Launch auch.

Ursprünglich wurde das Spiel 2009 für die Wii und 2013 für PlayStation Vita veröffentlicht, jetzt wird das 2D-Action-RPG von Vanillaware und Marvelous für moderne Hardware überarbeitet. Die physische Version für Konsolen, darunter auch eine Deluxe Edition, ist bei Amazon* schon vorbestellbar.

Weitere Neuerungen sind neue Kampf- und Waffensysteme sowie zusätzliche Modi und Gameplay-Optionen. Dazu kommen neben den ursprünglichen Protagonisten Momohime und Kisuke auch Okoi, Gonbe, Arashimaru und Rajaki, die manche von euch noch von der Vita-Version kennen dürften.

Worum geht es in Muramasa?

Tief in Japans Vergangenheit entbrennt ein großer Konflikt um den Besitz legendärer Samurai-Schwerter, geschmiedet vom sagenumwobenen Senji Muramasa. Diese Klingen verleihen ihrem Träger immense Macht, treiben ihn jedoch zugleich in einen Wahnsinn, der nur durch Blut gestillt werden kann.

Während verschiedene Fraktionen um diese mythischen Waffen kämpfen, überziehen Dämonen und böse Geister – angezogen vom Blutvergießen – das Land. Diese Erzählungen beleuchten die Schicksale von sechs unterschiedlichen Charakteren, deren Leben durch die verfluchten Klingen ins Chaos gestürzt werden.

Der neue Trailer:

Bildmaterial: Muramasa: Revenant Blades, Marvelous, Vanillaware