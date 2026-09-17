Bayonetta erhält schon den zweiten Gastauftritt innerhalb weniger Wochen

SEGA hat im Vorfeld der Tokyo Game Show 2026 das erste kostenlose Charakter-Update für das zweite Jahr von Sonic Racing: CrossWorlds vorgestellt: Bayonetta, die legendäre Umbra-Hexe, wird „in Kürze“ als spielbare Figur ins Spiel integriert – und das, obwohl der „Mario Kart“-Konkurrent trotz aller Stichelein vor dem Launch kommerziell alles andere als Konkurrenz wurde.

Das neue Bayonetta-Content-Paket umfasst jedenfalls Bayonetta als spielbaren Charakter, das Fahrzeug „Butterfly Witch“ sowie spezielle Emotes und Soundeffekte. Einen eigenen Kurs scheint sie jedoch nicht zu bekommen – das bleibt den kostenpflichtigen DLC‑Charakteren vorbehalten.

Für Bayonetta ist es der zweite Gastauftritt innerhalb weniger Wochen. Neben ihrem Auftritt in Sonic Racing: CrossWorlds wird sie auch Pate für ein Kostüm in der kommenden Complete Edition von Stellar Blade* für Switch 2 stehen. Eine Crossover-Dichte, die sonst nur 2B vorweisen kann!

Doch weiter mit Sonic Racing: Hier gibt es zudem erstes Gameplay-Material zu den bereits angekündigten DLC-Paketen zu Godzilla und Evangelion. Das Godzilla-Paket beinhaltet den neuen Kurs „Godzilla Escape“ sowie die Fahrzeuge „Godzilla Cruiser“, „King Ghidorah Coupe“ und „Mothra Surf“.

Das Evangelion-Paket enthält den Kurs „Tokyo-III“, die Fahrzeuge EVA-01 (Test Type), EVA-00 (Proto Type) und EVA-02 (Production Model) sowie die spielbaren Charaktere Rei Ayanami und Asuka Shikinami Langley.

Weitere Informationen, was Fans im zweiten Jahr des verrückten Rennspiels erwartet, wird es während des Live-Streams zu den World Championship Finals und der Showcase-Präsentation am 9. Oktober geben. Sonic Racing: CrossWorlds ist für PlayStation 5, Xbox Series, Switch 2, PlayStation 4, Xbox One, Switch sowie PC über Steam und den Epic Games Store erhältlich.

Bayonetta Teaser:

via Gematsu, Bildmaterial: Sonic Racing: CrossWorlds, SEGA